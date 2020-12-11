Xót xa với dự định mãi dang dở của bà xã Chí Tài: ‘Ráng làm đến Tết rồi về Việt Nam ở luôn với anh Chí Tài’

Hậu trường 11/12/2020 11:48

Nghe những lời bộc bạch của ca sĩ Phương Loan – bà xã Chí Tài trước khi chồng qua đời mà khán giả không cầm được nước mắt.

Ngày 9/12, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Cho đến thời điểm hiện tại, bất kỳ hình ảnh, lời nói hay khoảnh khắc nào của nam danh hài cũng khiến khán giả xúc động.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Don Hồ nghẹn ngào viết bức tâm thư dài gửi đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Cụ thể, anh kể về những kỷ niệm đáng nhớ với người đồng nghiệp từ ngày đầu thành lập ban nhạc “Chí Tài brothers” và cả chuyện tình của vợ chồng nam danh hài.

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Hình ảnh ca sĩ Don Hồ chụp cùng vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Don Hồ cho biết món ăn yêu thích nhất của Chí Tài chính là món cá kho tộ do chính tay bà xã Phương Loan nấu. Nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ: “Mà rồi mai đây chắc chị Phương Loan sẽ chẳng bao giờ kho cá nữa vì đâu còn anh khen chị nữa đâu!”.

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Phương Loan dự định về nước ở luôn với ông xã sau Tết - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ mong muốn lớn nhất của bà xã Chí Tài là về Việt Nam ở cùng chồng nhưng điều ước giản dị ấy chẳng thể nào thành hiện thực: “Anh đi như thế này rồi giờ chị Phương Loan sẽ ra sao? Năm ngoái trong một lần đi đâu đó, chị có nhỏ to tâm sự: ‘Bé Heo sẽ ráng làm cho hết năm nay là đủ số năm làm thâm niên ở hãng. Sau đó bé Heo sẽ nghỉ hưu rồi dọn về Việt Nam ở với anh Chí Tài’. Giờ chỉ còn vài tháng nữa là chị Loan hoàn tất xong rồi đó. Anh nỡ lòng nào hả anh Chí Tài?”.

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Cư dân mạng không cầm được nước mắt khi đọc bài đăng của Don Hồ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự xót xa: “Anh Don lại làm em chảy nước mắt rồi”, “Cảm động quá, em không cầm được nước mắt”, “Thương quá anh ơi”, “Bài viết anh Don làm mọi người quá xúc động. Không kìm chế được thương tiếc rồi!”…

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