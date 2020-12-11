Anh trai tiết lộ thông tin chính thức về tang lễ của NS Chí Tài tại Mỹ và lưu ý dành cho giới nghệ sĩ

Những thông tin liên quan đến tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam và Mỹ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Cho đến thời điểm hiện tại, sự ra đi quá đỗi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Vì dịch bệnh Covid-19, gia đình Chí Tài không thể về Việt Nam lo hậu sự. Chính vì vậy, bà xã cố nghệ sĩ – ca sĩ Phương Loan đã ủy quyền cho danh hài Hoài Linh và Việt Hương lo tang lễ tại Việt Nam và làm thủ tục đưa thi hài sang Mỹ.

Danh hài Hoài Linh và Việt Hương sẽ chịu tang vai em trong lễ tang Chí Tài - Ảnh: Internet

Những ngày vừa qua, Việt Hương đã đứng ra lo liệu giấy tờ pháp lý cho nghệ sĩ Chí Tài. Cô xúc động chia sẻ rằng dù bản thân đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn rơi bởi quá xót xa trước sự ra đi của người anh thân thiết. Mới vài ngày trước, cả hai còn đi quay với nhau, nữ nghệ sĩ còn nấu yến gửi anh ăn tẩm bổ nhưng chưa kịp gửi thì người đã đi xa.

Theo tiết lộ của ông xã Việt Hương, ca sĩ Phương Loan đang trong tình trạng suy sụp, chỉ mong sao sớm được nhìn thấy thi hài chồng. Chính vì vậy, anh trai nghệ sĩ Chí Tài - Chí Thiện sẽ là người lo liệu tang lễ cùng với sự giúp đỡ của các anh em nghệ sĩ khác như Hoài Tâm, Hoài Phương.

Tang lễ tại Mỹ của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được tổ chức nội bộ - Ảnh: Internet

Chia sẻ trước truyền thông, anh trai nghệ sĩ Chí Tài cho biết gia đình dự kiến sẽ nhận thi hài cố nghệ sĩ vào lúc 8h30 ngày 12/12 (giờ địa phương). Linh cữu được đưa thẳng tới nhà quàn Peek Family để bạn bè, đồng nghiệp đến viếng. Vào ngày 13/12, linh cữu sẽ được đưa tới nhà thờ làm thánh lễ và đưa đi án táng ở nghĩa trang.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên gia đình sẽ chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình. Giới nghệ sĩ sẽ khó có thể đến viếng vì không được tụ tập đông người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-trai-tiet-lo-thong-tin-chinh-thuc-ve-tang-le-cua-ns-chi-tai-tai-my-va-luu-y-danh-cho-gioi-nghe-si-389811.html