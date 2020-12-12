Ca sĩ Phi Nhung cùng con trai nuôi đến sớm tiễn đưa cố NS Chí Tài, nhìn ảnh ai cũng xót xa

Hậu trường 12/12/2020 09:22

Đi cùng mẹ nuôi Phi Nhung đến tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Hồ Văn Cường không giấu được sự xúc động.

Sáng sớm ngày 12/12, ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường đã có mặt tại trung tâm pháp y trước khi lễ nhập quan của cố nghệ sĩ Chí Tài diễn ra.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng con trai Hồ Văn Cường kèm dòng trạng thái: “Em đã có mặt với anh cùng con trai Hồ Văn Cường. Nghệ sĩ mà có tâm với đồng nghiệp, mẹ rất trân trọng, thương con đã dậy sớm. 2 mẹ con xin lỗi mọi người, con không thể cho mọi người thấy hình được ạ”.

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Là đàn em thân thiết lâu năm, Phi Nhung đã dẫn con trai nuôi Hồ Văn Cường đến từ sớm để tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, hai mẹ con Phi Nhung đều đeo khẩu trang cẩn thận để phòng ngừa dịch Covid-19. Giọng ca “Chiều lên bản thượng” không giấu được niềm đau thương, trong khi đó con trai nuôi của cô đã rơm rớm nước mắt.

Trước đó, nữ ca sĩ đã bật khóc ngay trên sân khấu khi nhận được hung tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời.

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Lúc sinh thời, NS Chí Tài rất yêu quý Phi Nhung - Ảnh: Internet

Lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, sau lễ tang tại Việt Nam, linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ vào chiều cùng ngày. Ca sĩ Phương Loan, chồng nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Hoài Tâm sẽ hỗ trợ gia đình đón linh cữu cố nghệ sĩ vào lúc 8h30 (giờ địa phương) ngày 12/12.

Những hình ảnh đầu tiên tại lễ tang NS Chí Tài: 100 bảo vệ và 80 tình nguyện viên thắt chặt an ninh

Những hình ảnh đầu tiên tại lễ tang NS Chí Tài: 100 bảo vệ và 80 tình nguyện viên thắt chặt an ninh

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không cầm được nước mắt khi nhìn những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài.

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