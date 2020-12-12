Lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài được diễn ra từ lúc 10 giờ đến 16 giờ ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, TP. Hồ Chí Minh.
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Sáng nay (12/12), danh hài Việt Hương và ca sĩ Phi Nhung cùng đại diện gia đình và một số nghệ sĩ thân thiết đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Pháp y, TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục đưa thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài qua nhà tang lễ.
Tại lễ tang, nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Hữu Nghĩa, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Phương… đã có mặt từ sớm để nhìn mặt người đồng nghiệp thân thiết lần cuối. Trong đó, gây chú ý là sự xuất hiện của vợ chồng danh hài Trường Giang và diễn viên Nhã Phương.
Qua hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng “Mười khó” mặc sơ mi trắng đơn giản đứng đợi vào viếng cố nghệ sĩ Chí Tài cùng nhiều đồng nghiệp khác. Dù đeo khẩu trang che mặt nhưng có thể thấy rõ nét tiều tụy, đau buồn qua ánh mắt của Trường Giang. Nam danh hài liên tục khóc nức nở, đứng không vững và luôn hướng mắt về phía khu vực viếng cố nghệ sĩ Chí Tài.
Để động viên, an ủi Trường Giang, Nhã Phương liên tục nắm chặt tay ông xã và lau nước mắt cho chồng.
Thay mặt gia đình, danh hài Hoài Linh và Việt Hương đã tổ chức tang lễ và lễ viếng cho nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam. Được biết, bạn bè cũng như người hâm mộ có thể đến viếng từ 10 - 16 giờ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Sau lễ tang tại Việt Nam, linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ vào chiều cùng ngày.