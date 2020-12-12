Tại lễ tang, nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh , Hữu Nghĩa, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Phương… đã có mặt từ sớm để nhìn mặt người đồng nghiệp thân thiết lần cuối. Trong đó, gây chú ý là sự xuất hiện của vợ chồng danh hài Trường Giang và diễn viên Nhã Phương.

Sáng nay (12/12), danh hài Việt Hương và ca sĩ Phi Nhung cùng đại diện gia đình và một số nghệ sĩ thân thiết đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Pháp y, TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục đưa thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài qua nhà tang lễ.

Nam danh hài lộ rõ vẻ buồn bã, suy sụp trước sự ra đi của người bạn diễn lâu năm - Ảnh: Internet

NS Hoài Linh có mặt tại nhà tang lễ chuẩn bị đón linh cữu cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng “Mười khó” mặc sơ mi trắng đơn giản đứng đợi vào viếng cố nghệ sĩ Chí Tài cùng nhiều đồng nghiệp khác. Dù đeo khẩu trang che mặt nhưng có thể thấy rõ nét tiều tụy, đau buồn qua ánh mắt của Trường Giang. Nam danh hài liên tục khóc nức nở, đứng không vững và luôn hướng mắt về phía khu vực viếng cố nghệ sĩ Chí Tài.

Để động viên, an ủi Trường Giang, Nhã Phương liên tục nắm chặt tay ông xã và lau nước mắt cho chồng.

Nhã Phương liên tục động viên, an ủi ông xã - Ảnh: Internet

Thay mặt gia đình, danh hài Hoài Linh và Việt Hương đã tổ chức tang lễ và lễ viếng cho nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam. Được biết, bạn bè cũng như người hâm mộ có thể đến viếng từ 10 - 16 giờ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Sau lễ tang tại Việt Nam, linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ vào chiều cùng ngày.