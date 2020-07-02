Hình ảnh mới nhất của danh hài Hoài Linh trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, danh hài Hoài Linh bất ngờ đăng tải hình ảnh chân trái băng bó. Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ đã vô cùng lo lắng và đồng loạt hỏi thăm sức khỏe “anh Tư”.

Hoài Linh bị thương ở chân - Ảnh: FB

Theo đó, Hoài Linh tiết lộ mình bị gà đá vào chân làm chảy máu khá nhiều. Dù rất đau nhưng nam danh hài vẫn hài hước kể tội kẻ “gây án”: “Cho nó ăn, nuôi nó lớn, nâng niu nó như con đẻ của mình. Thế mà hôm nay nó lại phản mình, nó đá vào mình. Không sao cả, cuộc đời những cảnh éo le ấy là chuyện bình thường, cũng chả thù hằn gì cho mệt vì nó không có ‘tính người’ nên mình cũng không chấp. Chỉ thấy đau thôi.

P/s: Em không đá gà mà gà nó đá em. Nó dứt em một cựa phun máu liền. Kỷ niệm ngày 11/5 năm Canh Tý. Để sang năm Facebook nhắc lại xem lúc đó mày còn không nha con ác kê”.

Bài đăng của nam nghệ sĩ - Ảnh: FB

Dòng trạng thái của Hoài Linh khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười với sự cố mà danh hài gặp phải.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời hỏi thăm nam danh hài. Bên cạnh đó là những bình luận mong anh sớm bình phục: “Rửa vết thương với xà phòng và bôi thuốc sát trùng anh nhé”, “Mau hồi phục nha anh”, “Mong anh sớm khỏe lại”, “Thương anh, chúc anh mau lành vết thương nha”, “Chúc chú mau khỏe”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Khoảng thời gian qua, nghệ sĩ Hoài Linh không xuất hiện tại các gameshow hay sự kiện giải trí mà dành thời gian chủ yếu để chăm nom nhà thờ Tổ. Nhiều người hâm mộ mong mỏi sẽ sớm được gặp lại nam danh hài trên sân khấu.

"Vợ chồng tin đồn" Hoài Linh - Việt Hương vì sao lâu không xuất hiện cùng nhau? Việt Hương từng khiến nhiều người hiểu nhầm chị chính là vợ của danh hài Hoài Linh. Cả hai từng ăn ý với nhau trong các dự án nhưng đã lâu Hoài Linh - Việt Hương chưa xuất hiện cùng nhau, vì sao vậy?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-khien-dan-mang-lo-lang-khi-dang-anh-bi-thuong-nam-bang-bo-tiet-lo-luon-doi-tuong-gay-an-365927.html