Con nấu cơm nhưng quên bấm nút, Hoài Linh 'dở khóc dở cười' khi đến giờ ăn

Hậu trường 23/06/2020 10:40

Danh hài Hoài Linh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ về bữa cơm của mình. Dọn đồ ăn ra sẵn, anh tá hỏa phát hiện cơm chưa chín vì quên nhấn nút.

Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh khiến người hâm mộ "cười té ghế" khi chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình. Nam nghệ sĩ đình đám kể về bữa cơm không có "số hưởng". Dọn đồ ăn sẵn nhưng anh vẫn không được thưởng thức vì con nấu cơm quên nhấn nút.

Hoài Linh hài hước viết trên Facebook cá nhân: "Đâu phải muốn được ăn là ăn đâu. Ăn uống cũng phải có 'số hưởng' là có thiệt nghen. Hâm nóng thức ăn dọn ra rồi, mở nồi cơm ra thì ôi thôi, con tui nó bỏ gạo vào nồi mà quên bấm nút. Hạt gạo ngấm nước trắng tinh khôi. Thế là phải nằm chờ 20 phút".

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Hoài Linh hài hước kể chuyện bữa ăn trưa của mình - Ảnh: FB

Câu chuyện "cười ra nước mắt" của nghệ sĩ Hoài Linh thu hút sự quan tâm rất lớn từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đông đảo dân mạng tỏ ra đồng cảm với nam danh hài vì từng rơi vào trường hợp tương tự.

"Em cũng thường bị hoài à, đó gọi là miếng ăn ở bên mà còn phải chờ đó anh", "Đại gia cũng phải có lúc bị bỏ đói chớ", "Chuyện không của riêng ai", "Hình như trong đời ai cũng 1 lần á"... mọi người bày tỏ.

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Nam danh hài được yêu mến bởi cách sống gần gũi, bình dị - Ảnh: FB

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Là người nổi tiếng nhưng nghệ sĩ Hoài Linh đơn giản trong cả cách ăn mặc và cách sống - Ảnh: Internet

Hoài Linh được biết đến là nghệ sĩ quyền lực và giàu có bậc nhất làng giải trí Việt. Đa tài và đắt show, nhưng nam danh hài lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh có cuộc sống đơn giản, bình dị và không thích phô trương sự giàu sang của mình. Đây cũng là một trong những lý do giúp anh nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng.

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