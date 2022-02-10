Hóa thân thành “nàng thơ” trong bộ ảnh mới, Huyền Lizzie được khen nức nở vì xinh đẹp hết nấc

Xuất hiện trong ba bộ váy khác nhau của cùng một concept, thế nhưng vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng nhưng không kém phần gợi cảm của Huyền Lizzie khiến fan thả tim không ngớt. Bộ đầm voan xuyên thấu cùng họa tiết nhẹ nhàng và phần chân váy bồng bềnh cùng visual đẹp xuất sắc của single mom càng khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích giữa vườn xuân thơ mộng.

Style công sở không còn điểm gì để chê của Huyền Lizzie trong Thương Ngày Nắng Về khiến cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng vì thể hiện được phong cách quyết đoán của một giám đốc phòng Marketing. Thế nhưng, mới đây nàng Vân Trang mạnh mẽ đã thoát khỏi gu thời trang vừa kín đáo, vừa sành điệu chốn công sở để hóa thân thành một nàng thơ dịu dàng, bay bổng làm lụi tim fan hâm mộ.

Bộ ảnh chào năm mới thể hiện được vẻ đẹp e ấp của Huyền Lizzie, rất gợi cảm, quyến rũ mà lại không hề phản cảm. Bộ váy thứ hai có điểm nhấn là tay áo phồng, chân váy ngắn dáng xòe, bèo nhún điệu đà càng làm tôn lên vẻ đẹp mặn mà, mềm mại của “mẹ một con trông mòn con mắt”. Chuỗi ngọc trai đeo cổ theo phong cách vintage giúp outfit này của Huyền Lizzie gợi nhớ đến vẻ đẹp của những tiểu thư đài các thập niên cũ.

Tạo hình của single mom Phan Thanh Huyền gợi nhớ tới những nàng tiểu thư đài các

Bộ váy thứ ba với tông trắng và chân váy bồng bềnh kết hợp với lối trang điểm tự nhiên càng khiến cho vẻ đẹp của mẹ đơn thân Phan Minh Huyền thêm gợi cảm, quyến rũ và đài các. Kiểu tóc buông xõa uốn nhẹ khiến nữ diễn viên thêm mặn mà và nổi bật với làn da trắng không tì vết. Sở hữu vóc dáng lý tưởng 1m64 cùng số đo ba vòng 85-59-88 cm đáng ngưỡng mộ, Huyền Lizzie “cân đẹp” mọi phong cách, từ boss Vân Trang hay một single mom ngoài đời thực thì style thời trang của cô luôn toát lên vẻ đẹp khiến nhiều người ghen tị.

Dù để lộ nội y lấp ló dưới làn váy mỏng nhưng vẻ đẹp của Huyền Lizzie đủ làm lụi tim người hâm mộ

Ngày càng thăng hạng visual, lối diễn xuất đa dạng với nhiều vai diễn của Huyền Lizzie cũng khiến cô nhận được nhiều cảm tình từ khán giả. Ý tưởng “nàng thơ” của bộ ảnh này cũng không khiến fan hâm mộ của Huyền Lizzie thất vọng. Dù có để lộ nội y lấp ló dưới làn váy mỏng mềm mại nhưng nhan sắc đỉnh chop của Phan Minh Huyền vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi.