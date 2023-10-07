Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ

Tối 6/10, tại sự kiện 'Xin chào Việt Nam' ở Nhà hát Lớn Hà Nội, thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2023, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã xuất hiện với một chiếc váy có thiết kế cúp ngực o ép vòng một kết hợp lối trang điểm, làm tóc phong cách sang trọng. Xung quanh cô là hàng chục hoa hậu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Khi sánh vai cùng những nàng hậu trẻ tuổi, mỹ nhân 7X vẫn không kém cạnh, thần sắc luôn được đánh giá cao.

Mỹ nhân 7X vẫn không kém cạnh, thần sắc luôn được đánh giá cao khi sánh vai cùng những nàng hậu trẻ tuổi.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) khi vừa tròn 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Hơn 30 năm trôi qua kể từ khi đoạt danh hiệu sắc đẹp cao quý, Hà Kiều Anh vẫn hoạt động sôi nổi và giữ được 'sức nóng' của mình.