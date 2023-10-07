Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ

Hậu trường 07/10/2023 14:26

Nhan sắc nổi bật giữa một rừng 'bông hậu' của Hà Kiều Anh mới đây đã thu hút sự chú ý.

Tối 6/10, tại sự kiện 'Xin chào Việt Nam' ở Nhà hát Lớn Hà Nội, thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2023, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã xuất hiện với một chiếc váy có thiết kế cúp ngực o ép vòng một kết hợp lối trang điểm, làm tóc phong cách sang trọng. Xung quanh cô là hàng chục hoa hậu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Khi sánh vai cùng những nàng hậu trẻ tuổi, mỹ nhân 7X vẫn không kém cạnh, thần sắc luôn được đánh giá cao.

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ - Ảnh 1
Mỹ nhân 7X vẫn không kém cạnh, thần sắc luôn được đánh giá cao khi sánh vai cùng những nàng hậu trẻ tuổi.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) khi vừa tròn 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Hơn 30 năm trôi qua kể từ khi đoạt danh hiệu sắc đẹp cao quý, Hà Kiều Anh vẫn hoạt động sôi nổi và giữ được 'sức nóng' của mình. 

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ - Ảnh 2
Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam).
Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ - Ảnh 3
Hơn 30 năm trôi qua kể từ khi đoạt danh hiệu sắc đẹp cao quý, Hà Kiều Anh vẫn hoạt động sôi nổi và giữ được 'sức nóng' của mình. 

Về cuộc sống hiện tại, Hà Kiều Anh là một trong những doanh nhân giàu có. Không chỉ vậy, người đẹp còn là gương mặt quen thuộc ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi nhan sắc.

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ - Ảnh 4
Về cuộc sống hiện tại, Hà Kiều Anh là một trong những doanh nhân giàu có. 

Hà Kiều Anh còn có tổ ấm hạnh phúc viên mãn. Năm 2007, cô kết hôn cùng doanh nhân Trung Nam. Thời điểm đến với nhau, cả 2 đều trải qua một lần đổ vỡ và doanh nhân Trung Nam đã có một con trai riêng. Hiện tại gia đình cô có "đủ nếp đủ tẻ" với 2 bé trai là Vương Khang, Vương Khôi và 1 bé gái Huỳnh Viann. Gia đình Hoa hậu 7X thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới.

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ - Ảnh 5
Năm 2007, cô kết hôn cùng doanh nhân Trung Nam.
Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh khoe vòng 1 đầy đặn, sắc vóc tuổi U50 khiến ai nấy cũng trầm trồ - Ảnh 6
 Gia đình Hoa hậu 7X thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới.
HH Hà Kiều Anh, Thuỳ Tiên thích thú màn trình diễn của thí sinh Miss Grand Vietnam 2023

HH Hà Kiều Anh, Thuỳ Tiên thích thú màn trình diễn của thí sinh Miss Grand Vietnam 2023

Trong buổi tổng duyệt Chung khảo Miss Grand Vietnam 2023, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thuỳ Tiên với vai trò BGK đã tỏ ra thích thú trước màn trình diễn của các thí sinh năm nay.

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Từ khóa:   Hà Kiều Anh nhan sắc Hà Kiều Anh Hoa hậu Hà Kiều Anh

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