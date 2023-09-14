Hoa hậu Thuỳ Tiên, ca sĩ Trung Quân cùng dàn sao Việt góp tiền giúp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Hậu trường 14/09/2023 19:35

Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Trung Quân, Du Thiên,... đã góp một khoản tiền, nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa qua.

Vào chiều ngày 14/9, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - nơi một số nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội) đang điều trị - để đóng góp 20 triệu đồng hỗ trợ chi phí ăn uống cho gia đình những người bị nạn.

Thùy Tiên cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy, hy vọng mọi người sớm vượt qua nỗi mất mát, mau chóng hồi phục sức khỏe.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, ca sĩ Trung Quân cùng dàn sao Việt góp tiền giúp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên đóng góp 20 triệu đồng hỗ trợ chi phí ăn uống cho gia đình những người bị nạn

Ban tổ chức live concert 1589 và ca sĩ Trung Quân ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết đây là chút đóng góp từ số tiền bán vé của đêm nhạc, có thể giúp đỡ phần nhỏ những mất mát của gia đình các nạn nhân.

 

“Lòng hướng về Hà Nội với những gia đình đang đối diện sự mất mát quá lớn trong đời mình. Thật đau lòng khi có quá nhiều người đã vĩnh viễn ra đi trong vụ cháy kinh hoàng vừa qua tại Hà Nội. Số tiền 100 triệu đồng tuy không quá nhiều nhưng là lòng thành của tôi và Ban tổ chức live concert 1589, mong rằng những người ở lại sẽ sớm vượt qua nỗi đau này”, Trung Quân chia sẻ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, ca sĩ Trung Quân cùng dàn sao Việt góp tiền giúp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2
Ca sĩ Trung Quân ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân bị cháy ở Hà Nội

Ca sĩ Du Thiên cũng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy, góp 20 triệu đồng để phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân. "Cầu mong linh hồn của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội sớm được siêu thoát. Mong các nạn nhân đang bị thương và thân nhân cố gắng mạnh mẽ vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này", ca sĩ bày tỏ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, ca sĩ Trung Quân cùng dàn sao Việt góp tiền giúp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 3
Ca sĩ Du Thiên đóng góp 20 triệu đồng

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương trước sự việc, đồng thời tạm hoãn một số chương trình, dự án nghệ thuật ra mắt thời điểm này.

Trong chiều 14/9, ca sĩ Phương Mỹ Chi thông báo dời ngày ra mắt album Vũ trụ cò bay sang tối 18/9 (ban đầu dự kiến ra mắt tối 14/9), để thể hiện sự đồng cảm và chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Nữ ca sĩ tin rằng khán giả, người hâm mộ sẽ hiểu và ủng hộ quyết định này của cô: "Trước thông tin đau buồn về vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, tôi vô cùng đau buồn và đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của đất nước, của Hà Nội và các gia đình đã mất đi người thân trong thảm họa này. Thật sự là một mất mát quá to lớn, không gì bù đắp được".

Hoa hậu Thuỳ Tiên, ca sĩ Trung Quân cùng dàn sao Việt góp tiền giúp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 4
Phương Mỹ Chi dời ra mắt album, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, 1 tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Theo cơ quan chức năng, cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thuỳ Tiên Phương Mỹ Chi sao Việt

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