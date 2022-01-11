Hoa hậu Phương Lê xót xa tiết lộ: 'Đến thời điểm này, mẹ bé gái 8 tuổi vẫn gọi là ba Thái, ba bé V.A'

Hậu trường 11/01/2022 09:19

Mới đây, Hoa hậu Phương Lê tiếp tục có buổi livestream trò chuyện và lên án gay gắt bố bé V.A. Đồng thời, cô cũng chất vấn đề trách nhiệm, tội ác thật sự của Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án.

Kể từ khi vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong gây xôn xao dư luận, Hoa hậu Phương Lê là một trong những sao Việt mạnh dạn bày tỏ quan điểm, nhiều lần lên tiếng thể hiện sự bất bình, đòi lại công lý cho bé và mẹ ruột. Không chỉ khẩn thiết mong cơ quan chức năng sớm điều tra vụ việc, người đẹp còn tích cực kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em.

Mới đây, cô tiếp tục có buổi livestream trò chuyện, lên án gay gắt bố bé V.A. Đồng thời, cô cũng chất vấn đề trách nhiệm, tội ác thật sự của Thái trong vụ án. Hoa hậu hòa bình tâm sự: "Phương Lê được sinh ra bởi một người cha nông dân, một người cha không có học, nhưng cha luôn yêu thương, bảo vệ con cái. Mẹ Phương Lê chỉ định đánh con thôi là cha đã phản ứng rất dữ dội, không cho phép mẹ rồi. Một con muỗi đốt Phương Lê thôi mà cha còn không chịu nổi, phải đi tìm đập nó bằng được".

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Phương Lê bức xúc lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô cũng chất vấn đề trách nhiệm, tội ác thật sự của Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án. Cô gay gắt bày tỏ quan điểm: "Vậy tại sao Thái là một người có học, có địa vị mà lại không biết bảo vệ con, để cho nhân tình giết hại con? Một em bé ngoan ngoãn, xinh đẹp như V.A, con bé là thiên thần vậy mà lại bị đánh đập đến tan da nát thịt, tinh thần cũng tan nát luôn...".

Nàng hậu còn đặt nghi vấn trong những lời khai mâu thuẫn của Thái và Trang, đặc biệt là vai trò của Thái. Cô chia sẻ: "Thái có xứng đáng là bố không, khi con mất mà còn bình tĩnh ngồi xóa camera để chối tội, người ta hỏi thăm mà còn nói bé bị tai nạn, thúc giục nhà ngoại đi hỏa thiêu em bé khi vụ án vẫn còn chưa điều tra? "

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Đến giờ này, mẹ bé 8 tuổi vẫn gọi Trung Thái là 'ba V.A' - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cô cũng không khỏi phẫn nộ trước những hành động mà bố ruột bé V.A đã làm. Cô bức xúc: "Không hiểu Trang có ma lực gì mà Thái mê đến thế, bỏ người vợ tào khang, người vợ mà đến thời điểm này vẫn gọi nó là ba Thái, ba bé V.A? Tôi tự hỏi Thái chỉ che giấu hay tiếp tay cho Trang, đồng lõa với Trang để hành hạ núm ruột của mình". 

Hành động của hoa hậu Phương Lê đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dân mạng. 

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Cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội của Quế Vân và Hoa hậu Phương Lê chưa có dấu hiệu dừng lại.

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