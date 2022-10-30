'Hoa hậu học giỏi' Bảo Ngọc khoe 'chiến tích khủng' với loạt giấy khen trải đầy khắp nhà

Mới đây, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có bài đăng khiến dân tình "lóa cả mắt". Theo đó, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Ngọc đã đăng tải loạt ảnh mới khoe thành tích học tập trong suốt quãng thời gian đèn sách. "Lâu rồi mới có dịp về dọn nhà, moi được một mớ, mớ còn lại chắc còn đâu đó trên thành phố chưa kịp gom về".

Bài đăng được Bảo Ngọc chia sẻ trên trang Facebook của mình.

Trong ảnh, Bảo Ngọc rạng rỡ, đầy tự hào khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương của mình. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc cũng khoe một số học bổng, một số dự án liên kết quốc tế mà cô từng tham gia và có thành tích. Không chỉ vậy, nàng Hậu còn khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái tươi tắn khiến cư dân mạng phải khen ngợi nức nở.