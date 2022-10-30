'Hoa hậu học giỏi' Bảo Ngọc khoe 'chiến tích khủng' với loạt giấy khen trải đầy khắp nhà

Sau đăng quang Miss Intercontinental, Bảo Ngọc lại vừa khiến người hâm mộ trầm trồ, ngưỡng mộ với loạt thành tích "khủng" và giấy khen chất lượng của mình.
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Mới đây, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có bài đăng khiến dân tình "lóa cả mắt". Theo đó, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Ngọc đã đăng tải loạt ảnh mới khoe thành tích học tập trong suốt quãng thời gian đèn sách. "Lâu rồi mới có dịp về dọn nhà, moi được một mớ, mớ còn lại chắc còn đâu đó trên thành phố chưa kịp gom về".
Trong ảnh, Bảo Ngọc rạng rỡ, đầy tự hào khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương của mình. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc cũng khoe một số học bổng, một số dự án liên kết quốc tế mà cô từng tham gia và có thành tích. Không chỉ vậy, nàng Hậu còn khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái tươi tắn khiến cư dân mạng phải khen ngợi nức nở.
Trước loạt thành tích đáng nể của Bảo Ngọc, netizen nhanh chóng để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho nàng hậu. Không riêng dân mạng Việt, khán giả quốc tế cũng phải trầm trồ về học vấn của Bảo Ngọc khi để lại nhiều bình luận khen ngợi.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, tại Cần Thơ, hiện là sinh viên năm 4 ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế TP.HCM, trong chương trình liên kết với Đại học New South Wales (Úc).
Trong hành trình chinh phục sắc đẹp của mình, Bảo Ngọc từng xuất sắc đạt nhiều thành tích như: Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020; Top 6 Người đẹp bản lĩnh Miss World Việt Nam 2022; Top 5 Người đẹp tài năng Miss World Việt Nam 2022; Người đẹp thời trang Miss World Việt Nam 2022; Người đẹp Nhân ái Miss World Việt Nam 2022; Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022.
Đặc biệt, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là người đẹp Việt Nam thứ 4 đăng quang cuộc thi nhan sắc Quốc tế và là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Intercontinental.