Hoa hậu Bảo Ngọc tặng anti-fan món quà 'chua chát' hậu bị chỉ trích vì đội vương miện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022

Hậu trường 27/12/2022 20:27

Động thái mới nhất của Bảo Ngọc khiến không ít người liên tưởng đến sự việc cô bị nhiều người chỉ trích vì đội vương miện Hoa hậu Liên lục địa tới làm khách mời ở giám khảo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022.

Mới đây, Bảo Ngọc có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. Đăng ảnh tạo dáng bên chùm trái cây, Hoa hậu Liên lục địa 2022 viết kèm dòng chữ bé xíu: "Khế chua dành cho những quý vị hay chua chát với cuộc đời người khác".

Hoa hậu Bảo Ngọc tặng anti-fan món quà 'chua chát' hậu bị chỉ trích vì đội vương miện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 1

Chia sẻ pha sự dí dỏm của mỹ nhân Cần Thơ khiến nhiều người bật cười. Một số khác cũng cho rằng câu từ của Bảo Ngọc như ám chỉ đến vụ tranh cãi đội vương miện vừa qua.

Trước đó, Bảo Ngọc đã vướng vào tranh cãi trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng cô thiếu tinh tế khi mang vương miện Hoa hậu Liên lục địa tới làm khách mời ở giám khảo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngay sau đó, nàng hậu đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh.

Hoa hậu Bảo Ngọc tặng anti-fan món quà 'chua chát' hậu bị chỉ trích vì đội vương miện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 2

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc tâm sự rằng đội vương miện thực ra rất nặng, chưa kể còn phải dùng nhiều ghim cài cố định nên rất đau đầu, và điều này các Hoa hậu, Á hậu khác đều hiểu. Bảo Ngọc sợ rằng, nếu sự kiện nào cô cũng đội vương miện nhiều tiếng đồng hồ thì sẽ sớm bị thoái hóa đốt sống cổ.

Tuy nhiên, Bảo Ngọc vẫn chăm chỉ mang vương miện theo mình vì cô nghĩ tới công sức của những người đã nỗ lực, đồng hành cùng cô trong hành trình tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2022. Và dù cuộc thi này bị săm soi về quy mô thì cô vẫn muốn chinh phục vì nếu chiến thắng sẽ góp phần làm vẻ vang cho nhan sắc Việt Nam.

Hoa hậu Bảo Ngọc tặng anti-fan món quà 'chua chát' hậu bị chỉ trích vì đội vương miện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 3

Ngoài ra, Bảo Ngọc cho biết cô và ekip luôn cân nhắc mọi tính chất của sự kiện và sẽ đội vương miện đến những dịp phù hợp. "Do đó, xin phép các anh, các chị, các cô, các chú, các dì các bác, các quý cư dân mạng, những bạn fan ủng hộ và đối nghịch với ủng hộ, những ai đã dành sự quan tâm và bảy tỏ quan điểm. Xin phép tất cả cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, được phép đội vương miện của mình, và của toàn thể các bạn!" - cô chia sẻ.

Trước chia sẻ này của Bảo Ngọc, fan sắc đẹp bày tỏ sự đồng tình. Họ cho rằng Bảo Ngọc đã rất cố gắng để đem về vinh quang cho đất nước và vương miện như một sự minh chứng cho những nỗ lực cô đã bỏ ra. Chính vì vậy cô có quyền được đội nó một cách thoải mái, tự tin nhất có thể!

Bảo Ngọc và loạt tranh cãi trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022

Bảo Ngọc và loạt tranh cãi trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, ngoài tân Hoa hậu thì Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc cũng là một cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

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