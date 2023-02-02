Hoa hậu Bảo Ngọc nhận được học bổng 'khủng' của trường đại học top đầu ở Úc nhưng từ chối, netizen: 'Kẻ ăn không hết, người lần không ra'

Hậu trường 02/02/2023 09:42

Giữa hàng loạt ồn ào về chuyện học vấn trong giới Hoa hậu hiện nay thì thông tin Hoa hậu Bảo Ngọc nhận được học bổng hơn 230 triệu của trường đại học top đầu ở Úc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 hồi tháng 10/2022. Thời điểm đảm đương cương vị mới, nàng hậu chỉ mới bước sang tuổi 21 nên phải hoạt động nghệ thuật song song với việc đến trường. Bảo Ngọc hiện là sinh viên của ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM). 

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận được học bổng 'khủng' của trường đại học top đầu ở Úc nhưng từ chối, netizen: 'Kẻ ăn không hết, người lần không ra' - Ảnh 1
Bảo Ngọc đạt vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Từ lâu, cô nàng đã nổi danh là học bá trong làng hoa hậu. Mới đây, thông tin Bảo Ngọc nhận được học bổng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, cô nàng đã nhận được học bổng của Đại học University of New South Wales với trị giá 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) trong năm đầu. Đây là một ngôi trường thuộc top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc và thuộc top 100 đại học danh giá trên thế giới. Chính vì là trường top, nên khâu xét duyệt học bổng cũng rất khó.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận được học bổng 'khủng' của trường đại học top đầu ở Úc nhưng từ chối, netizen: 'Kẻ ăn không hết, người lần không ra' - Ảnh 2
Bảo Ngọc là người đẹp có học vấn cao trong làng giải trí Việt.

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng đã chia sẻ thông tin này và cho biết thêm: "Được biết học bổng của Đại học University of New South Wales rất khó trong khâu xét duyệt, sinh viên phải hoàn thành hết chương trình ở Việt Nam và đạt GPA 3.56/4, IELTT 8.0"

Một lần nữa em trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt và chiếc vương miện Miss Intercontinental tiếp tục được tỏa sáng, không chỉ trong bản đồ sắc đẹp mà còn trên con đường tri thức".

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận được học bổng 'khủng' của trường đại học top đầu ở Úc nhưng từ chối, netizen: 'Kẻ ăn không hết, người lần không ra' - Ảnh 3
Thành tích "khủng" của nàng hậu khiến nhiều người trầm trồ.

Dưới phần bình luận, dân tình đua nhau "xin vía" học giỏi của Bảo Ngọc. Thế nhưng, hoa hậu tiết lộ: "Thật ra bây giờ em chưa theo học bổng này ngay, vì em muốn dành một thời điểm tâm huyết hơn cho việc học (sớm thôi) và nhiệm kỳ này cũng là dịp để em trao dồi profile và tạo những ảnh hưởng thực thụ, thuyết phục hơn ạ. Mong cả nhà sẽ cùng dõi theo em và các chị em hoa á hậu khác".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và sau đó là Hoa hậu Liên lục địa 2022. Chiều cao nổi trội và thành tích học tập tốt của Bảo Ngọc luôn là điều khiến người hâm mộ của cô tự hào. Nàng hậu có khả năng nói tiếng Anh tốt, từng đạt IELTS 7.0 từ cấp 3 và đến khi thi Hoa hậu đã nâng thành tích lên IELTS 8.0. Trước đó, trong dịp trở về quê nhà Cần Thơ, cô tranh thủ dọn nhà và tìm thấy rất nhiều giấy khen, chứng chỉ, cúp,… Chưa hết, cô còn tiết lộ còn "một mớ" để lại trên thành phố chưa mang về.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận được học bổng 'khủng' của trường đại học top đầu ở Úc nhưng từ chối, netizen: 'Kẻ ăn không hết, người lần không ra' - Ảnh 4
Hoa hậu Bảo Ngọc khiến fan tự hào vì thành tích học tập đáng nể.
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