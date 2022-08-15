Hồ Hoài Anh vẫn chưa liên lạc được, buổi trình diện ở Học viện Âm nhạc Quốc gia bị dời ngày?

Mới đây, Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - NSƯT Cồ Huy Hùng đã thông tin về buổi làm việc với nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vào ngày 15/8.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều 15/8, NSƯT Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết lãnh đạo khoa chưa làm việc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

"Tôi vẫn được hẹn vậy thôi, chưa biết lịch cụ thể. Tôi phải đợi phòng tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam báo lịch. Tính đến nay, tôi không liên lạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh", NSƯT Cồ Huy Hùng nói.

Hồ Hoài Anh chưa trình diện ở Học viện Âm nhạc Quốc gia - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 8/8, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết đã yêu cầu khoa Âm nhạc truyền thống - trực tiếp quản lý Hồ Hoài Anh - liên lạc và làm việc với nhạc sĩ sau khi về nước. Theo ông Tuấn, sau buổi làm việc, nhà trường sẽ đưa ra phương án xử lý kỷ luật.

Ông Tuấn cho biết: "Lãnh đạo trường yêu cầu Hồ Hoài Anh phải trình diện vào ngày 15/8 để làm việc".

Hồ Hoài Anh là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học cho các học viên của mình. Tuy nhiên, tới ngày 15/7, trường mới nghỉ hè và chuẩn bị công tác tuyển sinh cho năm học tới.

"Theo quy định của trường, sau ngày 15/7, cán bộ, giảng viên mới nghỉ hè. Họ có thể đi đâu cũng được với điều kiện ở trong nước, còn ra nước ngoài là phải xin phép, nếu là Đảng viên còn phải xin phép Đảng ủy khối. Với trường hợp của Hồ Hoài Anh chưa phải là Đảng viên, nhưng ra nước ngoài vẫn phải xin phép. Hồ Hoài Anh đã tự động đi không phải mục đích hoạt động nghệ thuật mà là giải trí", Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết.

Về quy trình xử lý vụ việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nói trước mắt, hai nghệ sĩ sẽ làm việc với đơn vị, nơi làm việc. Cụ thể, Hồ Hoài Anh sẽ có buổi gặp gỡ trực tiếp, làm việc với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồng Đăng là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Sau chuỗi ngày du lịch tại Tây Ban Nha, hôm nay Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Hôm nay (15/8) nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo thời hạn mà Học viện đề ra. Để làm rõ những lùm xùm vừa qua.

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