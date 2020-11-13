Hiếm lắm Vy Oanh mới đăng ảnh gia đình đủ 4 người, còn khéo khoe được chồng cưng như bà hoàng

Hậu trường 13/11/2020 17:25

Động thái mới đây của ca sĩ Vy Oanh chứng minh cô đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân bên chồng và 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Vy Oanh từng là ca sĩ được rất nhiều khán giả trẻ Việt Nam yêu mến. Tuy nhiên những năm gần đây, cô gần như vắng bóng ở thị trường âm nhạc nước nhà. Giọng ca "Đồng xanh" dành thời gian chăm sóc gia đình, lo cho hai con nhỏ. Cô luôn cho thấy rằng, bản thân là một phụ nữ độc lập không cần phụ thuộc kinh tế vào chồng đại gia. 

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Vy Oanh sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh: FB
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2 nhóc tỳ đáng yêu nhà Vy Oanh - Ảnh: FB

Mới đây, Vy Oanh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đời thường bên chồng và hai con. Nữ ca sĩ còn khéo léo khoe ông xã tâm lý, hết lòng quan tâm và chăm sóc vợ con.

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Vy Oanh khoe ông xã mua xe cho ba mẹ con - Ảnh: FB

Ca sĩ Vy Oanh chia sẻ: "Ba tặng cho mấy mẹ con chiếc xe điện đi lòng vòng, tay đua kiệt xuất như mình mà cũng lên bờ xuống ruộng các bác ạ. Chạy cứ như chạy xe ba gác là ok nhé các bác.

Tàu thuyền xe đua xe hơi xe gì cũng ngán hết rồi, nay ba chuyển qua chơi xe này, ba kêu mẹ chạy đi, dễ thương lắm, vậy mà kêu ba chạy đi thì ba có vẻ ngại. Mẹ thấy xe có vẻ hợp với ông nội sấp nhỏ hơn không ta? Được cái thương yêu vợ con lắm".

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Sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn giúp Vy Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc gia đình 4 thành viên nhà Vy Oanh nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Dân mạng chúc mừng giọng ca "Đồng xanh" vì tìm được người chồng tốt, người cha mẫu mực cho hai con.

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