Hiếm lắm nghệ sĩ Ngọc Huyền mới đăng ảnh bên chồng con, khoe cuộc sống viên mãn tại Mỹ

Hậu trường 29/11/2019 16:21

Nghệ sĩ Ngọc Huyền nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh đời thường bên chồng và con trai.

Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt, nghệ sĩ Ngọc Huyền vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ nước nhà. Với chất giọng ngọt ngào, nữ nghệ sĩ từng là cô đào chính hút khán giả của sân khấu cải lương một thời.

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Ngọc Huyền là cô đào chính nổi tiếng của sân khấu cải lương những năm 90 - Ảnh: FB

Sau khi nghệ thuật cải lương thoái trào, NSƯT Ngọc Huyền sang Mỹ định cư, xây dựng tổ ấm riêng. Sau hơn 17 năm xa quê, thời gian gần đây bà mẹ hai con thường xuyên về nước và tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cô vẫn khá kín tiếng về cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, nữ nghệ sĩ bất ngờ chia sẻ bức ảnh đời thường bên chồng và con trai cưng. Đây là lần hiếm hoi bà mẹ hai con khoe về cuộc sống đời tư, thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

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Cô khoe ảnh tình cảm bên chồng và con trai Hà Nam - Ảnh: FB

Khoe ảnh mặt mộc, Ngọc Huyền vẫn khiến bạn bè và người hâm mộ khen ngợi hết lời bởi sự trẻ trung của mình. Ở tuổi 49, cô sở hữu làn da khỏe khoắn cùng nụ cười duyên với má lúm đồng tiền quen thuộc.

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Con gái Ngọc Huyền - Hà Tiên sở hữu gương mặt xinh xắn và nụ cười duyên của mẹ - Ảnh: FB

NSƯT Ngọc Huyền sinh năm 1970, tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền. Cô đi hát từ bé và đạt được nhiều giải thưởng lớn như: Huy chương vàng Trần Hữu Trang, diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng, danh hiệu NSƯT năm 2001. "Nàng Phi Giao" kết hôn năm 2002 với con trai ca sĩ Thanh Tuyền. Hiện vợ chồng nghệ sĩ sống hạnh phúc bên hai con "đủ nếp đủ tẻ".

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Hà Tiên - con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi vóc dáng phổng phao, xinh đẹp.

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