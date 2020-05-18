Hiếm lắm mới khoe ảnh bên mẹ ruột, Hà Tăng gây sốt vì nét đẹp được thừa hưởng từ mẹ

Hậu trường 18/05/2020 10:08

Diễn viên Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý khi khoe bức ảnh diện áo dài nền nã đứng bên cạnh mẹ ruột và gửi lời yêu thương đến bà.

Sau 8 năm lấy chồng sinh con và rút lui khỏi showbiz Việt, diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt là cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô bên ông xã Louis Nguyễn và 2 con.

Ở tuổi 34 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng sắc vóc của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" ngày càng thăng hạng. Có lẽ cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc là "liều thuốc tiên" giúp Hà Tăng luôn rạng ngời, xinh đẹp. 

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Tăng Thanh Hà bên ông xã doanh nhân - Ảnh: FB

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ bức ảnh bên mẹ ruột kèm lời nhắn yêu thương gửi đến bà trong ngày sinh nhật: "Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ yêu nhất đời con".

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Tăng Thanh Hà đăng ảnh rạng ngời bên mẹ ruột và gửi lời yêu thương đến đấng sinh thành - Ảnh: Instagram

Trong ảnh, mỹ nhân họ Tăng diện áo dài nền nã ôm mẹ vào lòng. Có thể thấy, mẹ Hà Tăng sở hữu nhan sắc mặn mà, phúc hậu và nụ cười rất hiền. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên thừa hưởng nét đẹp của mẹ, gen di truyền cực phẩm là có thật.

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Nàng "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời thừa hưởng nét đẹp của mẹ - Ảnh: Internet 
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Tăng Thanh Hà là một người sống rất tình cảm. Cô dành nhiều lời khen cho mẹ ruột về tài nấu ăn, tình yêu dành cho con cháu - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012 sau 3 năm công khai tình cảm. 8 năm nên duyên vợ chồng, họ có với nhau 2 con "đủ nếp đủ tẻ" là Richard và Chloe. Cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ khi sở hữu gia đình hạnh phúc, ấm êm. 

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Hình ảnh diện bikini mới nhất của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn Hà Tăng

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