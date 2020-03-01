Hiếm khi lộ ảnh ‘thiếu vải’, danh hài Việt Hương bất ngờ gây chú ý với khoảnh khắc tắm bồn được ông xã đăng tải

Hậu trường 01/03/2020 16:51

Trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ loạt ảnh tắm bồn cực đáng yêu của con gái và bà xã - danh hài Việt Hương đến người hâm mộ.

Mới đây, ông xã của danh hài Việt Hương - nhạc sĩ Hoài Phương đã đăng tải khoảnh khắc cực thú vị của vợ và con gái lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “2 mẹ con số hưởng! Bố chỉ chạy vòng ngoài lo cho 2 mẹ con là bố vui rồi”.

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Hình ảnh ‘thiếu vải’ hiếm hoi của diễn viên hài Việt Hương – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Việt Hương vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi khi tắm bồn và thoải mái vui đùa cùng con gái. Nữ diễn viên hài còn khéo léo dùng bọt sữa tắm để che chắn những phần nhạy cảm trên cơ thể.

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Việt Hương và con gái vui vẻ tận hưởng thời gian bên nhau - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình Việt Hương: “Gia đình hạnh phúc quá!”, “Hai mẹ con xinh quá”, “Tui yêu gia đình này”, “Hai mẹ con sướng nhất nhà”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Việt Hương đã bay từ Mỹ về Việt Nam để tự tay phát miễn phí 1000 lọ nước rửa tay khô cho người dân, giúp mọi người phòng tránh dịch Covid-19. Hành động này của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

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Việt Hương tự tay phát nước rửa tay khô cho người dân - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Việt Hương, lịch trình làm việc của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều như những nghệ sĩ khác: “Trong mùa dịch này, tôi không biết người khác thế nào, chứ tôi không bị bể một show nào hết. Tất cả các gameshow của tôi vẫn được quay đều. Tôi không biết tại sao, chắc nhờ trời thương nên tôi vẫn ổn”.

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