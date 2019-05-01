Hiếm khi đôi co, H'Hen Niê bất ngờ đáp trả mạnh mẽ khi bị chỉ trích sống giả tạo

Hậu trường 01/05/2019 07:16

Bức xúc vì những lời nói không đúng về mình, Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng phản pháo cực gắt.

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, có thể nói đây là lần đầu tiên H'Hen Niê bức xúc đến vậy. Kể cả thời điểm mới giành vương miện, nhận về không ít nhận xét chê bai vì làn da ngăm đen và mái tóc tém, cô cũng chưa hề gay gắt đáp trả. Thế nhưng mới đây, H’Hen Niê đã phản pháo khi bị một dân mạng viết bài chỉ trích cô giả tạo cả trong cách sống lẫn nụ cười. Người này còn cho rằng, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 được ekip xây dựng hình tượng thân thiện "như tiên như Phật" khiến nàng hậu mất đi sự bình dị, gần gũi vốn có.

Hiếm khi đôi co, H'Hen Niê bất ngờ đáp trả mạnh mẽ khi bị chỉ trích sống giả tạo - Ảnh 1
Tức giận vì mình bị vu khống, ekip cũng mang tiếng xấu, H'Hen Niê lên tiếng đáp trả gay gắt. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại cô đã ẩn dòng trạng thái này - Ảnh: FBNV

H’Hen Niê lên tiếng trên trang cá nhân: “Chịu cực, chịu khổ thì được chứ chịu vu khống hay áp đặt thì không rồi ạ. Lễ xin được giải thích chút xíu nè. Trước khi em đi thi quốc tế em rất áp lực, hẳn cả livestream khóc luôn cơ vì có những điều các anh chị nói, ekip đâu có ai làm em áp lực đâu. Nên bây giờ các anh chị nói về chị Thùy tôi phải lên tiếng. Rồi nói ekip tôi như vậy thì xin lỗi không đâu. Ekip không phải nhà thờ đâu anh chị. Ekip không chỉ quản lí mình Hen đâu.

Còn nhớ Hen mua một đôi giày Louis Vuitton hơn 30 triệu không? Rồi sau đôi đó Hen có mua không? Dạ không! Bởi vì sau khi trở về Việt Nam mình gặp nhiều người khó khăn hơn, mình đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình dám mua một đôi giày chỉ để đạp xuống chân tận 30 triệu còn họ thì có thể dùng 30 triệu làm thay đổi cuộc đời họ. Cảm thấy có lỗi là chỗ đó”.

Hiếm khi đôi co, H'Hen Niê bất ngờ đáp trả mạnh mẽ khi bị chỉ trích sống giả tạo - Ảnh 2

Hình ảnh H’Hen Niê bình dị, gần gũi được mọi người vô cùng yêu mến - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, cô cũng giải thích thêm rằng, bản thân thật sự không biết con giáp thứ 13 là gì nên mới đăng lên hỏi mọi người. Cô phân trần: "Con giáp thứ 13 là con gì? Mình có hỏi người kế bên bạn ấy cũng không biết. Mình thấy Facebook hôm đó có nhiều tin để tiêu đề 'Đúng là con giáp thứ 13 đáng sợ', là sao? Là con gì, thắc mắc nên hỏi. Biết mà không nói đáp án cho Hen nhưng lại viết như thế chứng tỏ bạn ghét Hen rồi".

Người đẹp Tây Nguyên cũng thẳng thắn chia sẻ về nụ cười vô tư của mình. Đó là nụ cười đặc trưng ở nơi cô sống chứ không hề giả tạo: "Nụ cười há miệng là điệu cười xe cày lên dốc, bạn lên Đắk Lắk sẽ nghe tiếng xe cày nó kêu như thế. Bạn ghét nụ cười đó cũng vì bạn ghét Hen. Ghét Hen nên mới vu khống đến thế".

Hiếm khi đôi co, H'Hen Niê bất ngờ đáp trả mạnh mẽ khi bị chỉ trích sống giả tạo - Ảnh 3

Nụ cười há miệng rạng rỡ, thoải mái của nàng hậu được công chúng yêu mến vì chân chất, bình dị như chính con người cô - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết, H'Hen Niê gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ: "Mong muốn đừng bao giờ đổ lỗi này kia các thứ cứ nhận mình ghét con nhỏ Hen!".

H'Hen Niê quyến rũ trong váy xẻ tà cao hết nấc

H'Hen Niê quyến rũ trong váy xẻ tà cao hết nấc

Vừa qua trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, Hoa Hậu H’Hen Niê xuất hiện tại sự kiện trong hình ảnh quyến rũ với phong cách thời trang nổi bật cùng lối makeup hiện đại và làm tóc ấn tượng.

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Từ khóa:   Hoa hậu H'Hen Niê H'Hen Niê

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