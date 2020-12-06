Hé lộ nhan sắc gây sốt của 2 cô con gái giấu kín nhà NSƯT Thanh Thanh Hiền

Hậu trường 06/12/2020 16:58

Tú Linh và Thái Phương – 2 ái nữ nhà nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đều sở hữu nhan sắc xinh xắn cùng năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

NSƯT Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng và rất được khán giả yêu mến. Cô gây ấn tượng bởi khả năng biểu cảm đa dạng, cách chuyển giọng linh hoạt và luôn đảm bảo được những vai diễn nặng ký mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Thanh Thanh Hiền có 2 cô con gái với người chồng đầu tiên là nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên nữ nghệ sĩ không chia sẻ quá nhiều về gia đình.

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Thanh Thanh Hiền cùng 2 cô con gái - Ảnh: Internet

Được biết, con gái lớn của Thanh Thanh Hiền tên là Tú Linh, năm nay 21 tuổi và hiện đang là du học sinh tại Mỹ. Cô thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và từng là hoa khôi của trường cấp 3.

Tú Linh từng có ý định trở thành một nghệ sĩ giống như mẹ nhưng cuối cùng lại từ bỏ dù đã đậu vào trường nghệ thuật. Sau đó, cô quyết định đi du học để theo đuổi hướng đi mới.

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Con gái lớn của nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp và đang là du học sinh - Ảnh: Internet

Trong khi cô chị sớm từ bỏ đam mê với âm nhạc thì Thái Phương - con gái thứ 2 của NSƯT Thanh Thanh Hiền lại quyết tâm trở thành ca sĩ. Theo đó, Thái Phương hiện đang theo học trung cấp chuyên nghiệp về nhạc cụ dân tộc. Cô có thể chơi được đàn bầu và đàn tranh cũng như từng xuất hiện trên sân khấu để biểu diễn cùng mẹ.

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Thái Phương quyết định theo đuổi đam mê ca hát giống mẹ - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Thanh Thanh Hiền chủ động sống gần nhà chồng cũ để có thể chăm sóc 2 cô con gái. NSƯT Thanh Thanh Hiền cũng cho biết Tú Linh và Thái Phương đều sống rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ.

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