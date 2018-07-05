Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh

BTV Quốc Khánh quê ở Hà Nội, là con trai thứ hai trong một gia đình bình thường với bố là công nhân, còn mẹ là giáo viên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, anh đầu quân cho VTV làm biên dịch, biên tập viên thể thao và được khán giả dành nhiều tình cảm mến mộ - Ảnh: Internet

Khán giả yêu mến các chương trình thể thao của Đài truyền hình Việt Nam không mấy ai không biết đến BTV Quốc Khánh . Anh thu hút người xem bởi lối dẫn thông minh, duyên dáng cùng giọng nói dõng dạc. Thi thoảng, nam MC khiến khán giả thích mê bởi những câu bông đùa dí dỏm nhưng vẫn không mất đi tính nghiêm túc của một người dẫn bản tin thể thao.

Nổi tiếng trên tivi là vậy nhưng BTV Quốc Khánh hiếm khi chịu chia sẻ chuyện đời tư trên báo chí. Tuy nhiên, anh có Facebook cá nhân riêng và rất hay đăng ảnh gia đình hạnh phúc với đầy niềm tự hào. BTV Quốc Khánh kết hôn với một người vợ có nhan sắc nổi bật không thua kém mỹ nhân nào trong showbiz.

Sau nhiều năm bên nhau, họ đã có một cô con gái xinh xắn như thiên thần. Nam MC thường xuyên đưa vợ con đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Anh được xem là người chồng mẫu mực khi sẵn sàng vào bếp, giúp vợ chăm con và làm việc nhà khiến bao người ngưỡng mộ.