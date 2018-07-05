Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh

Hậu trường 05/07/2018 16:12

Thường xuyên thấy BTV Quốc Khánh xuất hiện trên tivi nhưng có rất ít khán giả biết về cuộc sống đời tư và vợ con anh.

Khán giả yêu mến các chương trình thể thao của Đài truyền hình Việt Nam không mấy ai không biết đến BTV Quốc Khánh. Anh thu hút người xem bởi lối dẫn thông minh, duyên dáng cùng giọng nói dõng dạc. Thi thoảng, nam MC khiến khán giả thích mê bởi những câu bông đùa dí dỏm nhưng vẫn không mất đi tính nghiêm túc của một người dẫn bản tin thể thao.

Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 1

BTV Quốc Khánh quê ở Hà Nội, là con trai thứ hai trong một gia đình bình thường với bố là công nhân, còn mẹ là giáo viên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, anh đầu quân cho VTV làm biên dịch, biên tập viên thể thao và được khán giả dành nhiều tình cảm mến mộ - Ảnh: Internet

Nổi tiếng trên tivi là vậy nhưng BTV Quốc Khánh hiếm khi chịu chia sẻ chuyện đời tư trên báo chí. Tuy nhiên, anh có Facebook cá nhân riêng và rất hay đăng ảnh gia đình hạnh phúc với đầy niềm tự hào. BTV Quốc Khánh kết hôn với một người vợ có nhan sắc nổi bật không thua kém mỹ nhân nào trong showbiz.

Sau nhiều năm bên nhau, họ đã có một cô con gái xinh xắn như thiên thần. Nam MC thường xuyên đưa vợ con đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Anh được xem là người chồng mẫu mực khi sẵn sàng vào bếp, giúp vợ chăm con và làm việc nhà khiến bao người ngưỡng mộ.

Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 2
BTV Quốc Khánh và vợ có mối tình đẹp như mơ trước khi nên duyên vợ chồng - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 3
Vợ BTV Quốc Khánh có nhan sắc được nhận xét là xinh như hotgirl - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 4
Cặp đôi đã có một cô con gái xinh xắn - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 5
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 6
BTV Quốc Khánh rất hay đăng ảnh vợ con lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 7
Nam MC luôn dành thời gian rảnh rỗi để đưa vợ con đi du lịch - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 8
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 9
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 10
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 11
Khoảnh khắc BTV Quốc Khánh vui đùa cùng công chúa nhỏ - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 12
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 13
Cuộc sống đời thường giản dị của BTV Quốc Khánh khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV
Hé lộ cuộc sống hôn nhân ít ai ngờ tới của biên tập viên VTV Quốc Khánh - Ảnh 14

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