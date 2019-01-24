Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, NSƯT Tố Nga khá thoải mái khi trải lòng về quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình hai năm trước.

Năm 2017, NSƯT Tố Nga gây bất ngờ cho công chúng khi tiết lộ đã kết thúc cuộc hôn nhân đầy bế tắc của mình. Chị cho biết cuộc sống suốt 8 năm là một khoảng thời gian dài vô tận khi hai vợ chồng chỉ sống chung nhà, ngủ chung giường nhưng không hề nói chuyện. Dù đã có con chung nhưng họ không chia sẻ, tâm sự và thậm chí là không ngồi ăn chung mâm. NSƯT Tố Nga bên con trai - Ảnh: Internet Sau hai năm dũng cảm thoát khỏi "bóng tối" lớn nhất cuộc đời mình, mới đây NSƯT Tố Nga đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do quyết định chấm dứt tất cả.

"Có nhiều lý do khiến tôi làm vậy nhưng lớn nhất là vì tôi nghĩ tới con. Tôi muốn con mình có độ an toàn nhất định, khi con hình thành nhân cách và hiểu chuyện thì sẽ bớt sốc và ảnh hưởng tâm lý hơn. Và có lẽ, đó cũng là duyên số. Tới lúc đó, ông trời mới cắt đứt sợi tơ duyên giữa chúng tôi. Kỳ lạ là khi chúng tôi quyết định chia tay, cả hai đều rất nhẹ nhõm. Lúc đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và bảo, không thể hiểu tại sao hai vợ chồng lại có thể chịu ở trong bế tắc tới 8 năm như vậy.

Suốt 8 năm không một cuộc điện thoại, chỉ duy nhất 1 lần đưa con vào viện cắt amidan thì có nói chuyện với nhau. Ở chung một nhà, ngủ chung một giường nhưng không nói chuyện và cũng không ăn cùng nhau. Khi có quyết định ly hôn, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, nhìn nhau với thái độ khác hơn. Sau khi chia tay, tôi và chồng cũ vẫn giữ được tình bạn bình thường", NSƯT Tố Nga trải lòng trong một bài phỏng vấn trên Trí thức trẻ. NSƯT Tố Nga lần đầu tiên chia sẻ trước công chúng lý do từ bỏ cuộc hôn nhân 8 năm ngủ chung nhưng không nói chuyện với chồng - Ảnh: Internet NSƯT Tố Nga hài lòng với cuộc sống hiện tại dù không thể giữ được gia đình trọn vẹn cho con - Ảnh: Internet NSƯT Tố Nga được yêu mến qua những làn điệu dân ca ngọt ngào và sâu lắng. Chị có chất giọng đẹp và đầy cảm xúc mỗi khi thể hiện những ca khúc về Hà Tĩnh - cũng là quê hương nơi chị sinh ra. Từ khi ly hôn, NSƯT Tố Nga tham gia khá nhiều chương trình ca nhạc ở các tỉnh. Nói về những năm tháng thanh xuân đã hy sinh cho chồng, NSƯT Tố Nga không lấy làm tiếc nuối mà xem như đó là một cuộc trải nghiệm. Hiện tại, chị và chồng cũ vẫn liên lạc và giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con cái.

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