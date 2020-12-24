Hé lộ chân dung 2 con riêng của vợ Quý Bình, cô chị như mỹ nhân nhưng cậu em cũng chẳng kém cạnh

Cả hai con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền – bà xã Quý Bình đều có vẻ ngoài nổi bật và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.
- Mặc những lời chê bai ngoại hình, Phan Như Thảo vẫn tự tin khoe được ông xã cưng như trứng chỉ với 1 chi tiết
- Lê Dương Bảo Lâm: "Tôi là thánh livestream, ở Việt Nam này không ai soán ngôi được"
Từ sau khi kết hôn với nam diễn viên Quý Bình, những thông tin liên quan đến doanh nhân Ngọc Tiền luôn khiến công chúng tò mò. Theo những thông tin ít ỏi rò rỉ trên mạng, cô là một doanh nhân thành đạt thuộc thế hệ 7x. Trước khi đến với Quý Bình, Ngọc Tiền từng kết hôn và có hai người con riêng.
Trên mạng xã hội, Ngọc Tiền thường xuyên chia sẻ hình ảnh của hai con. Cô từng cho biết hai con chính là tài sản quý giá nhất của mình. Dù bận rộn với công việc nhưng bà xã Quý Bình luôn dành thời gian ở bên các con.
Qua những hình ảnh đăng tải, con gái lớn của Ngọc Tiền nay đã trưởng thành và trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz Việt.
Trong khi đó, quý tử của nữ doanh nhân năm nay mới lên 4 tuổi. Cậu bé sở hữu gương mặt đáng yêu và kháu khỉnh với đôi mắt sáng đầy lanh lợi.
Theo chia sẻ của Ngọc Tiền, ông xã Quý Bình rất yêu thương con trai riêng của vợ. Trên trang Facebook cá nhân, cô cũng từng chia sẻ khoảnh khắc Quý Bình thân thiết với con trai.
Sau 3 năm hẹn hò, Quý Bình và Ngọc Tiền đã chính thức về chung một nhà. Ngày 14/12 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới cực hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.