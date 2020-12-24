Hé lộ chân dung 2 con riêng của vợ Quý Bình, cô chị như mỹ nhân nhưng cậu em cũng chẳng kém cạnh

Cả hai con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền – bà xã Quý Bình đều có vẻ ngoài nổi bật và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Từ sau khi kết hôn với nam diễn viên Quý Bình, những thông tin liên quan đến doanh nhân Ngọc Tiền luôn khiến công chúng tò mò. Theo những thông tin ít ỏi rò rỉ trên mạng, cô là một doanh nhân thành đạt thuộc thế hệ 7x. Trước khi đến với Quý Bình, Ngọc Tiền từng kết hôn và có hai người con riêng. Những thông tin liên quan đến bà xã Quý Bình khiến cư dân mạng tò mò - Ảnh: Internet Trên mạng xã hội, Ngọc Tiền thường xuyên chia sẻ hình ảnh của hai con. Cô từng cho biết hai con chính là tài sản quý giá nhất của mình. Dù bận rộn với công việc nhưng bà xã Quý Bình luôn dành thời gian ở bên các con.

Qua những hình ảnh đăng tải, con gái lớn của Ngọc Tiền nay đã trưởng thành và trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz Việt. Trong khi đó, quý tử của nữ doanh nhân năm nay mới lên 4 tuổi. Cậu bé sở hữu gương mặt đáng yêu và kháu khỉnh với đôi mắt sáng đầy lanh lợi.

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Ngọc Tiền nhận được nhiều lời khen từ khán giả - Ảnh: FB Con gái Ngọc Tiền có phong cách thời trang gợi cảm - Ảnh: FB Con trai của doanh nhân Ngọc Tiền - Ảnh: FB Vẻ ngoài cực đáng yêu của cậu bé - Ảnh: FB Quý Bình thân thiết với con trai riêng của vợ - Ảnh: FB Theo chia sẻ của Ngọc Tiền, ông xã Quý Bình rất yêu thương con trai riêng của vợ. Trên trang Facebook cá nhân, cô cũng từng chia sẻ khoảnh khắc Quý Bình thân thiết với con trai. Sau 3 năm hẹn hò, Quý Bình và Ngọc Tiền đã chính thức về chung một nhà. Ngày 14/12 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới cực hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Quý Bình bế bổng vợ doanh nhân và sự cố khó quên trong tiệc cưới ở Phú Quốc Những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của vợ chồng nam diễn viên Quý Bình trong tiệc báo hỷ tại Phú Quốc đang thu hút sự chú ý của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-chan-dung-2-con-rieng-cua-vo-quy-binh-co-chi-nhu-my-nhan-nhung-cau-em-cung-chang-kem-canh-391274.html