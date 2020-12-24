Quý Bình bế bổng vợ doanh nhân và sự cố khó quên trong tiệc cưới ở Phú Quốc

Hậu trường 24/12/2020 15:42

Những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của vợ chồng nam diễn viên Quý Bình trong tiệc báo hỷ tại Phú Quốc đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau đám cưới diễn ra tại Sài Gòn, Quý Bình và bà xã doanh nhân Ngọc Tiền đã cùng nhau tổ chức tiệc báo hỷ tại Phú Quốc. Được biết, đây là nơi cặp đôi lần đầu gặp nhau và nảy sinh tình yêu. Nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt tại bữa tiệc này để cùng chung vui với vợ chồng nam diễn viên “Sông dài”.

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Chiều tối 23/12, diễn viên Quý Bình và vợ doanh nhân Ngọc Tiền đã tổ chức tiệc báo hỷ tại Phú Quốc - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ trước đó của Quý Bình, từ trang trí sân khấu, sắp xếp chỗ ngồi đến thức ăn đều do một tay Ngọc Tiền và gia đình cô lo liệu. Nam diễn viên cho biết, bà xã muốn lưu giữ lại toàn bộ những kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của mình nên muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ.

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Quý Bình và bà xã doanh nhân quyết định về chung 1 nhà sau 3 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Cũng trong bữa tiệc, Quý Bình đã bí mật dành tặng vợ và khách mời món quà bất ngờ. Theo đó, khi tiệc cưới chuẩn bị bắt đầu, Quý Bình bước ra từ phía hậu đài và hát ca khúc “Nợ nhau cả một đời”.

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Nam diễn viên hát tặng bà xã và quan khách tại bữa tiệc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi mọi người đang hào hứng với màn trình diễn của Quý Bình thì bất ngờ cúp điện. Dẫu vậy, sự cố này không khiến nam diễn viên lo ngại, anh tiếp tục hát “chay” trước sự cổ vũ của mọi người.

Ngay sau phần hát, mọi người yêu cầu Quý Bình và vợ thể hiện tình yêu dành cho nhau. Không chỉ dành cho bà xã nụ hôn ngọt ngào, anh chàng còn bế bổng vợ khiến nhiều người thích thú.

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Khoảnh khắc nam diễn viên bế bổng bà xã khiến mọi người reo hò - Ảnh: Internet

Nam diễn viên cũng tiết lộ điều khiến anh say mê Ngọc Tiền đó chính là giọng nói ngọt ngào của cô: “Sau khi được mời đến biểu diễn ở công ty của Ngọc Tiền, lần đầu đi sự kiện tôi thấy một người có giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như vậy. Ấn tượng đó khiến tôi để ý tới cô ấy”.

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