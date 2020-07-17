Hậu xuất viện, Phi Thanh Vân tung ảnh đầy quyến rũ, gây chú ý nhất là vòng 1 như chực trào ra ngoài

Cách đây không lâu, cựu người mẫu Phi Thanh Vân khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh với dáng vẻ xanh xao, tiều tụy. Được biết, sau khoảng thời gian làm việc quá sức, chứng viêm ruột và dạ dày của cô tái phát nên phải nhập viện điều trị.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của Phi Thanh Vân đã hồi phục và cô bắt đầu trở lại với công việc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cựu người mẫu vừa đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Sau tất cả, em chọn cho mình kiểu tóc nhẹ nhàng và giản đơn, giống như đấng tạo hóa đã muốn em là vậy!”.