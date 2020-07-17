Hậu xuất viện, Phi Thanh Vân tung ảnh đầy quyến rũ, gây chú ý nhất là vòng 1 như chực trào ra ngoài

Những hình ảnh mới nhất của Phi Thanh Vân trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
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Cách đây không lâu, cựu người mẫu Phi Thanh Vân khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh với dáng vẻ xanh xao, tiều tụy. Được biết, sau khoảng thời gian làm việc quá sức, chứng viêm ruột và dạ dày của cô tái phát nên phải nhập viện điều trị.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của Phi Thanh Vân đã hồi phục và cô bắt đầu trở lại với công việc.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cựu người mẫu vừa đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Sau tất cả, em chọn cho mình kiểu tóc nhẹ nhàng và giản đơn, giống như đấng tạo hóa đã muốn em là vậy!”.
Qua hình ảnh chia sẻ, Phi Thanh Vân diện đầm ôm sát, khoe trọn vòng 1 căng tràn đầy gợi cảm “đốt mắt” khán giả. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cựu người mẫu: “Trẻ ra chục tuổi luôn”, “Xinh quá chị yêu ơi”, “Em đẹp lắm”, “Nhìn trẻ trung quá nè”, “Càng ngày càng đẹp ra”, “Để tóc này hợp quá chị yêu”…
Hiện tại, Phi Thanh Vân không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh mỹ phẩm và chăm sóc con trai.