Phi Thanh Vân 'khai quật' ảnh 10 năm trước, bất ngờ với diện mạo của Hoài Linh và Trấn Thành

Trên trang cá nhân, diễn viên Phi Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hiếm cách đây 10 năm. Cô hồi tưởng lại thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp bên nhiều nghệ sĩ lớn.

Phi Thanh Vân tâm sự: "Vào thời gian 2010 - 2012, Vân bắt đầu lấn sân sang ngành công nghệ: Chân Dài Đi Hát, thời điểm ấy vốn là mảng “hái ra tiền trong showbiz”, cũng là thời gian các show ca nhạc lan hết các sân khấu miền Nam và chạy show event – vũ trường – bar từ Nam ra Bắc. Vẫn biết nghiệp ca hát chỉ là một nhánh cây trên toàn cây hệ sinh thái nghệ sĩ của đời mình, Vân từ từ thu hẹp lại, và chuyển hướng dần sang những công việc khác phù hợp với mình và bền vững hơn. 10 năm trôi qua, nhắc bao kỷ niệm! Những gương mặt anh, chị, em, bạn hữu thân quen, đã bên Vân những lúc trẻ dại tuổi đời mình”.