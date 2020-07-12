Phi Thanh Vân 'khai quật' ảnh 10 năm trước, bất ngờ với diện mạo của Hoài Linh và Trấn Thành

Diễn viên Phi Thanh Vân chia sẻ lại loạt ảnh kỷ niệm nhiều năm trước bên các đồng nghiệp, nhìn diện mạo thay đổi của loạt nghệ sĩ đình đám mà bất ngờ.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Phi Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hiếm cách đây 10 năm. Cô hồi tưởng lại thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp bên nhiều nghệ sĩ lớn.
Phi Thanh Vân tâm sự: "Vào thời gian 2010 - 2012, Vân bắt đầu lấn sân sang ngành công nghệ: Chân Dài Đi Hát, thời điểm ấy vốn là mảng “hái ra tiền trong showbiz”, cũng là thời gian các show ca nhạc lan hết các sân khấu miền Nam và chạy show event – vũ trường – bar từ Nam ra Bắc. Vẫn biết nghiệp ca hát chỉ là một nhánh cây trên toàn cây hệ sinh thái nghệ sĩ của đời mình, Vân từ từ thu hẹp lại, và chuyển hướng dần sang những công việc khác phù hợp với mình và bền vững hơn. 10 năm trôi qua, nhắc bao kỷ niệm! Những gương mặt anh, chị, em, bạn hữu thân quen, đã bên Vân những lúc trẻ dại tuổi đời mình”.
Đáng chú ý nhất là loạt ảnh cũ vô cùng đắt giá được "nữ hoàng dao kéo" công khai. Sự xuất hiện của những gương mặt đình đám như: Hoài Linh, Kim Tử Long, Trấn Thành, Ngọc Sơn, Hiếu Hiền, Phương Thanh... gây bất ngờ.
Diện mạo thay đổi của các "cây đại thụ" trong Vbiz hiện tại so với 1 thập kỷ trước khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi nhìn lại. Khác xa với vẻ tròn trịa như hiện tại, vóc dáng MC Trấn Thành cách đây 10 năm khá ốm với gương mặt V-line. Danh hài Hoài Linh trẻ trung với mái tóc dài, gương mặt "có da có thịt" hơn.
Phi Thanh Vân cũng thay đổi nhiều so với 10 năm trước. Hiện tại, cô sở hữu làn da trắng ngần chứ không ngăm đen như ngày xưa.