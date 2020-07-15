Nhìn mãi mới nhận ra NSND Hồng Vân, tất cả là nhờ 'đôi tay thần thánh' của Phi Thanh Vân

Vì sử dụng phần mềm chỉnh ảnh quá tay, diện mạo của NSND Hồng Vân trở nên khác lạ trong hình ảnh được Phi Thanh Vân đăng tải.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hội ngộ đàn chị Hồng Vân. Cô viết: "Gặp lại chị yêu Hồng Vân, thương chị lắm vì tấm lòng nhân hậu hiền từ, và luôn yêu thương em gái nhỏ Phi Thanh Vân hết mực. Mãi mãi trân quý chị yêu. Em chúc chị yêu luôn hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe ạ".
Trong ảnh, NSND Hồng Vân cười tươi chụp ảnh lưu niệm cùng "Nữ hoàng dao kéo". Thế nhưng, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là diện mạo khác lạ của nữ nghệ sĩ gạo cội. Nhiều người cho rằng việc Phi Thanh Vân sử dụng phần mềm chỉnh ảnh quá tay khiến khuôn mặt của nghệ sĩ Hồng Vân biến đổi khó nhận ra. Những đường nét trên gương mặt cô không còn rõ vì "cà" quá đà.
Phi Thanh Vân lọt top những chân dài "nghiện phẫu thuật thẩm mỹ" của showbiz Việt. Ở tuổi 38, cô từng trải qua hơn 20 ca phẫu thuật lớn nhỏ, thay đổi từ màu da đến nhiều bộ phận trên gương mặt và cơ thể.
Hiện tại, Phi Thanh Vân đã rút lui khỏi làng giải trí Việt. Tuy nhiên, cô vẫn gây chú ý bởi những phát ngôn sốc. Chân dài này cũng không ít lần "đốt mắt" công chúng bằng những bộ ảnh khoe thân nóng bỏng. Ở tuổi U40, Phi Thanh Vân hướng đến hình tượng một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, thành công, tự chủ về kinh tế.