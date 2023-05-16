Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý!

Hậu trường 16/05/2023 13:32

Chiếc áo hở lưng khoe trọn làn da trắng ngần và đặc biệt vóc dáng của Bảo Anh mới trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sau thời gian im lặng hoàn toàn trước nhiều đồn đoán mang thai, mới đây, Bảo Anh bất ngờ "đánh úp" Vbiz với một sản phẩm mới có tên "Không biết nên vui hay buồn". Không chỉ vậy, nữ ca sĩ cũng chăm chỉ chạy show trở lại.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Bảo Anh tại 1 sân khấu ca nhạc. Đáng chú ý, hậu tin đồn mang ở ẩn sinh con, Bảo Anh vẫn không ngần ngại xuất hiện trước đông đảo khán giả với trang phục diễn sexy, táo bạo như thường lệ.

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý! - Ảnh 1
Sau thời gian im lặng hoàn toàn trước nhiều đồn đoán mang thai, mới đây, Bảo Anh bất ngờ "đánh úp" Vbiz với một sản phẩm mới có tên "Không biết nên vui hay buồn"

Chiếc áo hở lưng khoe trọn làn da trắng ngần và đặc biệt vóc dáng của Bảo Anh mới trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nữ ca sĩ diện chiếc áo "kín trước hở sau", ở những góc quay từ khán giả, có thể thấy vóc dáng của nữ ca sĩ vẫn rất nuột nà và quyến rũ, đặc biệt là vòng bụng phẳng lì ở một vài khoảnh khắc. 

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý! - Ảnh 2
Nữ ca sĩ diện chiếc áo "kín trước hở sau", ở những góc quay từ khán giả, có thể thấy vóc dáng của nữ ca sĩ vẫn rất nuột nà và quyến rũ

Trước đó, một vài đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại những khoảnh khắc Bảo Anh di chuyển ra về sau đêm diễn này. Thế nhưng, không hở bạo như trên sân khấu, nữ ca sĩ trùm áo che kín mít ngoại hình khiến dân tình không ngừng đồn đoán. Giờ đây, khi nhìn trọn vẻ đẹp hình thể trên sân khấu như thế này, người hâm mộ cũng phần nào xóa bớt nghi vấn về việc sinh con của nữ ca sĩ.

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý! - Ảnh 3
Vòng bụng của Bảo Anh phẳng lì ở một vài khoảnh khắc. 

Trước đó, khi chia sẻ với truyền thông về lý do "ở ẩn" suốt nhiều tháng qua. Bảo Anh phủ nhận thông tin mang thai và sinh con, cô cho biết khoảng thời gian qua chính là thời điểm cô ấp ủ cho sản phẩm trở lại này.

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý! - Ảnh 4
Nữ ca sĩ vui vẻ, thoải mái chụp ảnh và chào hỏi với khán giả sau đêm diễn

"Đối với nghệ sĩ, 8 - 9 tháng không phải là một thời gian dài. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu nghỉ ngơi 1 - 2 năm, tôi cũng cho rằng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả.

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý! - Ảnh 5
Bảo Anh vướng tin đồn bầu bí khi tham gia sự kiện vào tháng 8/2022

Tôi không muốn mình vội vàng, phải ra sản phẩm vì sợ khán giả quên. Nếu như vậy thì tôi không còn là chính mình. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu mất 2 năm để có một sản phẩm chất lượng thì thời gian đó không vô ích. Nhưng liên tục ra sản phẩm trong 1-2 tháng mà không chất lượng, thì cũng không có ý nghĩa gì" - Bảo Anh trải lòng.

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con?

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con?

Vì quá kín tiếng trong mọi hoạt động đời tư lẫn trên mạng xã hội nên người đẹp vướng tin đồn ở ẩn để sinh con suốt thời gian qua.

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