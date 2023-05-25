Dòng chia sẻ của Á hậu Hoàng Thùy về câu chuyện bị 'hãm hại' trong làng mốt Việt đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Siêu mẫu Hoàng Thùy là một trong những cái tên đình đám của làng thời trang Việt. Cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" cho các vị trí quan trọng tại các show diễn lớn. Siêu mẫu Hoàng Thùy là cái tên đình đám của làng thời trang Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái thể hiện thái độ bức xúc trước lời mời tham dự sự kiện của một nhà thiết kế. Cụ thể, Hoàng Thùy thẳng thắn chia sẻ: "Chị ơi bên em mời chị đi xem show, rồi làm mấy trò Mèo. Mà từ trước tới giờ bé Chè ít đi xem show nên chẳng bao giờ nhận. Mà đi là trúng kế rồi. Cần Pr bẩn đến vậy cơ à. Rồi thêm quả thích ném đá sau lưng nhưng chẳng bao giờ nhận".

Á hậu Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái thể hiện thái độ bức xúc trước lời mời dự sự kiện của một nhà thiết kế. Bên cạnh đó, Á hậu Hoàng Thùy tinh tế nhắn nhủ đến kẻ "hãm hại" mình, cô viết: "Con người sống sao Trời nhìn hết. Sống ác, mưu mô quỷ kế thì nhận lại được cái Nghiệp. Thân ái chào tạm biệt. Mà thực ra tạm biệt lâu rồi nhưng cứ thích dính líu đến mình mới lạ chứ. Trước giờ nhiều lần nhưng bé Chè chưa từng muốn nói tới vì còn lại sự tôn trọng cho phải phép cuối cùng. Người đó đọc được status này từ nay đừng liên quan đến mình nữa được không? Khổ ghê...". Bài đăng ngay khi đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến Hoàng Thùy bức xúc là do một nhà thiết kế cố tình "giăng bẫy", tạo tình huống để cô và một người mẫu khác chạm mặt nhau, dù biết rằng trước đó cả 2 đã có mâu thuẫn ồn ào với nhau.

Nguyên nhân Hoàng Thùy bức xúc là do một nhà thiết kế cố tình "giăng bẫy". Vừa qua, Hoàng Thùy cũng thẳng thắn lên tiếng về vụ bị tố hống hách tại một show thời trang khi mất chiếc túi "Xà Leo". Cụ thể, nàng hậu kể lại rằng năm 2016, trong một show diễn thời trang, cô mang theo chiếc túi của một thương hiệu nổi tiếng. Khi được gọi vào thay đồ, cô đặt chiếc túi ở vị trí sát chân mình. Tuy nhiên, sau đó khoảng 3 phút thì món đồ này "không cánh mà bay". Người đẹp sinh năm 1992 lập tức hỏi nhân viên và được báo rằng có một bạn người mẫu đã cầm túi của mình đi ra ngoài. Từ đây, nàng hậu vướng phải loạt ồn ào vì bị cho rằng đổ oan cho người mẫu khác ăn cắp túi. Hiện tại, mọi chuyện đã lắng xuống, thế nhưng, những ồn ào xoay quanh câu chuyện này vẫn còn là chủ đề khiến netizen bàn tán. Hoàng Thùy kể về chuỗi drama "túi xà leo" cách đây 7 năm. Hoàng Thùy được biết đến là một nữ siêu mẫu, Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và giám khảo nhiều chương trình thời trang, người mẫu nổi tiếng. Cô từng đạt giải quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Tại đấu trường Miss Universe 2019, Hoàng Thùy xuất sắc lọt Top 20 chung cuộc. Tại đấu trường Miss Universe 2019, Hoàng Thùy xuất sắc lọt Top 20 chung cuộc. Trước khi đạt vị trí Á hậu, Hoàng Thùy từng có kinh nghiệm trình diễn khắp các sàn diễn lớn nhỏ trong nước và cả quốc tế. Thời điểm hiện tại, ngoài làm người mẫu, Hoàng Thùy cũng dành thời gian huấn luyện thế hệ người mẫu trẻ. Cô cũng là giám khảo của nhiều cuộc thi về sắc đẹp. Đáng chú ý, người đẹp còn là cô giáo của nhiều học trò nổi tiếng như: Hoa hậu Tường Linh, người mẫu Phương Chi, Thiếu Lan,... Hoàng Thùy là người mẫu giàu kinh nghiệm khi trình diễn khắp các sàn diễn lớn nhỏ trong nước và cả quốc tế.

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng Những chia sẻ về vấn đề gây "nhức nhối" cộng đồng mạng những ngày qua gần đây của Hoàng Thùy gây chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-lum-xum-keu-oan-vu-chiec-tui-xa-leo-a-hau-hoang-thuy-tiep-tuc-to-bi-mot-nha-thiet-ke-giang-bay-ham-hai-585552.html