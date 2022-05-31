Hậu lùm xùm chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng buồn bã về vùng biển vắng, tìm kiếm sự bình yên sau biến cố: '12 năm mà bảo không hợp'

Hậu trường 31/05/2022 09:26

Nói lời chia tay với mối tình kéo dài lên đến 12 năm, nhan sắc lẫn tinh thần của Cát Phượng lộ rõ sự tiều tụy đi trông thấy.

“Tôi và Kiều Minh Tuấn không còn sát cánh bên nhau nữa. Truyền thông thời gian qua cũng đồn đoán nên tôi muốn nói một lần. Tôi và Kiều Minh Tuấn đã chia tay từ 14/2/2021. Mọi người phải vui dùm tôi chứ đừng buồn”, Cát Phượng thông báo về thông tin chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm bên nhau.

Hậu lùm xùm chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng buồn bã về vùng biển vắng, tìm kiếm sự bình yên sau biến cố: '12 năm mà bảo không hợp' - Ảnh 1
Cát Phượng công bố việc chia tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Không giống những cặp sao khác trong showbiz Việt, khi thông báo chia tay, nghệ sĩ thường chọn trang cá nhân để chia sẻ chuyện tan vỡ. Tuy nhiên bất ngờ thay, cô lại chọn cách công khai sự việc ngay tại buổi tiệc sinh nhật 52 của mình, với xung quanh đều là những bạn bè thân thiết của cô. 

Hậu lùm xùm chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng buồn bã về vùng biển vắng, tìm kiếm sự bình yên sau biến cố: '12 năm mà bảo không hợp' - Ảnh 2
Cát Phượng chia sẻ lý do chia tay với bạn trai lâu năm - Ảnh: Internet

Dù dặn mọi người phải vui, nhưng trong khoảnh khắc nhắc đến chuyện đổ vỡ, Cát Phượng xúc động và khóc. Trong quãng thời gian dài gắn bó, Kiều Minh Tuấn không ít lần dành cho bạn gái những ngôn tình ngọt ngào và hứa chăm lo cho Cát Phượng đến cuối đời, tại thời điểm đó không ít khán giả đã tỏ ra sự ngưỡng mộ về tình yêu mà nam diễn viên dành cho cô. Để rồi giờ đây cả 2 nói lời chia tay khiến cho netizen phải cảm thấy nuối tiếc tột độ. 

 Chia sẻ với báo VTV New về lý do chia tay, nữ diễn viên cho biết: "Chúng tôi chia tay từ 14/2/2021, cũng đúng vào dịp Valentine. Chuyện này đối với tôi thật ra cũng bất ngờ. Mối tình 12 năm mà thốt lên không hợp, tôi cũng buồn cười. Bạn bè 2 – 3 năm chơi với nhau không hợp đã dừng lại rồi, đằng này chuyện tình dài mà nói không hợp, tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa"

Hậu lùm xùm chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng buồn bã về vùng biển vắng, tìm kiếm sự bình yên sau biến cố: '12 năm mà bảo không hợp' - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ đang cần thời gian để lấy lại tin thần - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây để tìm lại sự bình yên và khoảng lặng sau loạt ồn ào, cô nàng đã đăng tải khoảnh khắc ngồi bên bãi biển thơ mộng, dù tìm kiếm sự thanh tịnh nhưng một số bộ phận netizen cho rằng trông nữ diễn viên có nét gì đó tiều tụy và buồn bã thấy rõ. 

Hậu lùm xùm chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng buồn bã về vùng biển vắng, tìm kiếm sự bình yên sau biến cố: '12 năm mà bảo không hợp' - Ảnh 4
Hậu lùm xùm chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng buồn bã về vùng biển vắng, tìm kiếm sự bình yên sau biến cố: '12 năm mà bảo không hợp' - Ảnh 5
Cát Phượng dành rất nhiều thời gian bên cạnh cậu con trai cưng của mình sau lùm xùm - Ảnh: chụp màn hình

Hiện kể từ khi ồn ào nổ ra, Cát Phượng đã lựa chọn ở ẩn trong một thời gian ngắn. Khi tinh thần ổn định cô bắt đầu quay lại với cuộc sống thường ngày và guồng quay công việc.

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