Hậu chia tay bạn trai, Hòa Minzy được một nam ca sĩ đình đám công khai thả thính, netizen không ngừng 'đẩy thuyền'

Chuyện tình yêu đẹp của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, đặc biệt là từ khi có sự ra đời của bé Bo. Tuy nhiên, sau 5 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ xác nhận "đường ai nấy đi" gây nhiều tiếc nuối. Cặp đôi mong muốn được chia tay trong êm đẹp, văn minh để có thể cùng nhau chăm sóc bé Bo khôn lớn.

Hậu chia tay, cả 2 tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, khoe nhan sắc ngày càng mặn mà cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Mẹ Bo"