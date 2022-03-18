Hậu chia tay bạn trai, Hòa Minzy được một nam ca sĩ đình đám công khai thả thính, netizen không ngừng 'đẩy thuyền'

Người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" nam ca sĩ này cho Hòa Minzy.
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Chuyện tình yêu đẹp của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, đặc biệt là từ khi có sự ra đời của bé Bo. Tuy nhiên, sau 5 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ xác nhận "đường ai nấy đi" gây nhiều tiếc nuối. Cặp đôi mong muốn được chia tay trong êm đẹp, văn minh để có thể cùng nhau chăm sóc bé Bo khôn lớn.
Hậu chia tay, cả 2 tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, khoe nhan sắc ngày càng mặn mà cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Mẹ Bo"
Khoan bàn về nhan sắc thăng hạng, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình công khai thả thính nữ ca sĩ. Dưới phần bình luận, Trịnh Thăng Bình đã để lại lời khen rằng: "Đẹp gái quá mẹ Bo ơi...". Đáp lại, nữ ca sĩ tỏ vẻ bí ẩn: "Suỵt".
Màn đối đáp thú vị của Hòa Minzy và Trịnh Thăng Bình đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng và hàng loạt bình luận "đẩy thuyền" cho cả 2 dưới phần bình luận.
Cách đây ít ngày, Hòa Minzy và Trịnh Thăng Bình cũng vừa có màn kết hợp song ca vô cùng ấn tượng với bản pop ballad đầy cảm xúc. Đoạn clip ngắn ghi lại màn song ca bài hát "Khác biệt to lớn" của cả 2 được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, trong phần trình diễn, Trịnh Thăng Bình và Hòa Minzy không ngại có những màn tương tác nhẹ khiến netizen không khỏi rần rần.