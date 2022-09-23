Hari Won vào viện khám bệnh khiến fan lo lắng “phải khỏe nha chị không sao nha chị ơi”

Hậu trường 23/09/2022 10:00

Bà xã Trấn Thành phải nhập viện điều trị vì sức khỏe không tốt, người hâm mộ “sốt ruột” quan tâm.

Thời gian gần đây, Hari Won liên tục cho thấy tình trạng sức khỏe “bất ổn” của mình. Điều này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng cho bà xã Trấn Thành.

Hari Won vào viện khám bệnh khiến fan lo lắng “phải khỏe nha chị không sao nha chị ơi” - Ảnh 1

Mới đây, Hari Won bất ngờ đăng tải hình ảnh nhập viện truyền nước cùng dòng trạng thái ngắn ngọn: “Kiểm tra hết”. Chính vì bà xã Trấn Thành không tiết lộ rõ tình hình nên fan vừa tò mò vừa xót xa. Tuy nhiên, qua hình ảnh khán giả vẫn có thể hiểu được cô nàng đang gặp khó khăn về sức khỏe.

Hari Won vào viện khám bệnh khiến fan lo lắng “phải khỏe nha chị không sao nha chị ơi” - Ảnh 2

Nhanh chóng người hâm mộ đã để lại nhiều lời động viên tới nữ Hari Won: “Khám tổng quát sao rồi chị ổn không mà sao thấy truyền nước biển vậy. Hãy nói không bị gì nghiêm trọng cho em và mọi người yêu thích chị vui mừng và yên tâm nhé chị” ; “Phải khỏe nha chị không sao nha chị ơi. Giữ gìn sức khỏe nha chị yêu vì sức khỏe là quan trọng nhất. Yêu chị nhiều!”

Trước đó, Hari Won cũng gặp phải tình huống trớ trêu khi bị liệt dây thần kinh số 7. Trong đoạn video dài gần 11 phút trên kênh YouTube của mình, Hari Won tiết lộ:

"Cái bắp tay của mình như cái bong bóng rất đầy nước, không thể duỗi thẳng ra được. Hari đã nghĩ do tập gym nên mới bị như vậy. 3 ngày sau, khi thấy bắp tay nặng, chứa nhiều nước hơn, mặt đơ đơ, Hari mới nhận ra điều bất ổn. Khi Hari đi cấp cứu thì nhận được kết quả chỉ bị viêm cơ, khoảng 1 tuần sẽ khỏi".

Hari Won vào viện khám bệnh khiến fan lo lắng “phải khỏe nha chị không sao nha chị ơi” - Ảnh 3

Hari Won kể, có lúc cô thấy bị đơ phần mặt bên trái, cô cười nhưng cảm nhận chỉ một bên mặt cười. Thậm chí, Hari Won không dám cười khi đi làm vì cười sẽ bị méo. Sau đó, cô stress nặng nề và sụp đổ khi được chuẩn đoán bị liệt bell trái. Hari Won tự động viên mình cần lạc quan, cân bằng lại cuộc sống và chăm sóc cho sức khỏe thì khoảng 2 - 4 tuần mới có thể hồi phục.

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