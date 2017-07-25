Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal

Sau scandal phát ngôn "Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn vì tiền", bà xã Trấn Thành đã xuất hiện trong một sự kiện diễn ra mới đây với một diện mạo khác lạ. Gương mặt giọng ca Anh cứ đi đi trông thon gọn và rõ nét V-live, đặc biệt là phần mũi to hơn bình thường.

Cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn Hari Won phải chăng đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không may bị "hỏng". Tuy nhiên, người hâm mộ nữ ca sĩ đã lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng Hari Won không hề phẫu thuật thẩm mỹ, việc gương mặt có phần khác lạ là do kiểu tóc, góc chụp và việc giảm cân gây ra.

Phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện không hề xa lạ trong giới showbiz nhưng cư dân mạng lại phản ứng mạnh mẽ trước nghi vấn bà xã Trấn Thành nâng cấp nhan sắc, bởi vì trước đây nữ ca sĩ tuyên bố thích đẹp tự nhiên hơn nhân tạo.

Chính vì phát ngôn này của Hari Won mà cư dân mạng bắt đầu chỉ trích và "ném đá" nữ ca sĩ vì cho rằng cô giả tạo và sống hai mặt.

Nhiều bình luận của cư dân mạng, sau khi thấy gương mặt khác lạ của Hari Won, đã được đăng tải với những nội dung đơn cử như: "Hari bảo Hari không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ đâu các kiểu. Giờ thì ba chấm cạn lời"; hay: "... thể hiện một con người dối trá, một kẻ hai mặt".

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện này, nhiều cư dân mạng cũng "soi" ra chiếc đầm bà xã Trấn Thành mặc giống hệt với bộ cánh từng được Hoa hậu Đặng Thu Thảo diện trước đó.