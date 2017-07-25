Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal

Hậu trường 25/07/2017 16:50

Trong một sự kiện, Hari Won xuất hiện với diện mạo khác lạ, đặc biệt là phần mũi to bất thường, khiến cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ vừa phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau scandal phát ngôn "Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn vì tiền", bà xã Trấn Thành đã xuất hiện trong một sự kiện diễn ra mới đây với một diện mạo khác lạ. Gương mặt giọng ca Anh cứ đi đi trông thon gọn và rõ nét V-live, đặc biệt là phần mũi to hơn bình thường.

Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal - Ảnh 1
Khuôn mặt thon gọn cùng với chiếc mũi to bất thường của Hari Won khiến nhiều người khó nhận ra đây là bà xã Trấn Thành - Ảnh: Internet

Cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn Hari Won phải chăng đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không may bị "hỏng". Tuy nhiên, người hâm mộ nữ ca sĩ đã lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng Hari Won không hề phẫu thuật thẩm mỹ, việc gương mặt có phần khác lạ là do kiểu tóc, góc chụp và việc giảm cân gây ra.

Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal - Ảnh 2
Sau khi nhìn thấy diện mạo khác lạ của Hari Won, cư dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ vừa phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal - Ảnh 3
Người hâm mộ giọng ca Anh cứ đi đi lên tiếng bảo vệ thần tượng, họ cho rằng góc chụp và kết quả của việc giảm cân đã tạo ra sự khác lạ này - Ảnh: Internet

Phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện không hề xa lạ trong giới showbiz nhưng cư dân mạng lại phản ứng mạnh mẽ trước nghi vấn bà xã Trấn Thành nâng cấp nhan sắc, bởi vì trước đây nữ ca sĩ tuyên bố thích đẹp tự nhiên hơn nhân tạo.

Chính vì phát ngôn này của Hari Won mà cư dân mạng bắt đầu chỉ trích và "ném đá" nữ ca sĩ vì cho rằng cô giả tạo và sống hai mặt.

Nhiều bình luận của cư dân mạng, sau khi thấy gương mặt khác lạ của Hari Won, đã được đăng tải với những nội dung đơn cử như: "Hari bảo Hari không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ đâu các kiểu. Giờ thì ba chấm cạn lời"; hay: "... thể hiện một con người dối trá, một kẻ hai mặt".

Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal - Ảnh 4
Cư dân mạng liên tục chỉ trích và phẫn nộ trước nghi vấn bà xã Trấn Thành đi nâng cấp nhan sắc - Ảnh: Internet

Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal - Ảnh 5
Còn nhiều bình luận chê bai :"Hari sửa mũi xấu quá", nhìn chiếc mũi trông giống "phù thủy" - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện này, nhiều cư dân mạng cũng "soi" ra chiếc đầm bà xã Trấn Thành mặc giống hệt với bộ cánh từng được Hoa hậu Đặng Thu Thảo diện trước đó.

Hari Won gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ sau scandal - Ảnh 6
Cả hai đều trông vô cùng xinh đẹp và khó phân định ai trông đẹp hơn khi diện cùng một thiết kế - Ảnh: Internet

Có một tuổi thơ khó khăn, cuộc sống làm dâu của Hari Won ở nhà Trấn Thành lại như thế này đây!

Có một tuổi thơ khó khăn, cuộc sống làm dâu của Hari Won ở nhà Trấn Thành lại như thế này đây!

Dù ở chung với bố mẹ chồng song Hari Won đã khiến không ít người ghen tị bởi cuộc sống sung sướng như "bà hoàng". Thậm chí, cô không phải động tay, động chân vào việc bếp núc của gia đình.

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