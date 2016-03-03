Hạ Vi – Kỳ Hân lên tiếng đính chính chuyện tình cảm

Hậu trường 03/03/2016 22:42

Cả 2 người đẹp đều chính thức lên tiếng khi chuyện tình cảm bị đồn đoán và sai lệch trong những ngày qua.

Hạ Vi giải thích chuyện giận Cường Đola

Hạ Vi vừa chia sẻ tâm trạng không mấy vui vẻ trên trang cá nhân và ngay lập tức nhiều fan cho rằng cô đang trách móc Cường Đola khi anh gặp mặt vợ cũ Hà Hồ.

Cô cho biết, mình không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. “Bày tỏ để mong được lắng nghe chứ không phải để được nghe lời giải thích".
Bởi ngay sau khi báo chí đăng tin Hà Hồ và Cường Đô la cùng Subeo đi xem nhạc kịch, Hạ Vi im ắng suốt 3 ngày trên trang cá nhân và cô không có bất cứ một hình ảnh hay tâm sự nào.

 Hạ Vi – Kỳ Hân lên tiếng đính chính chuyện tình cảm - Ảnh 1

Hạ Vi phủ nhậnt? việc giận Cường Đola khi tái hợp Hà Hồ vài ngày trước.

Tuy nhiên, mới đây, Hạ Vi đã chính thức lên tiếng thanh minh điều này. Cô cho biết không giận gì bạn trai mà chỉ là chia sẻ tâm trạng vu vơ mà thôi: "Mong các anh chị không nên đoán già đoán non khi không hiểu rõ chuyện gì sẽ gây hiểu lầm và khó xử cho người khác. Facebook là mạng xã hội nên em chỉ muốn chia sẻ vài dòng caption hay hay để vậy thôi".

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Hạ Vi chia sẻ tâm trạng buồn

Còn Cường Đô la, sau lần "tái hợp" với vợ cũ, anh chia sẻ ảnh vui chơi bên Subeo mà không có Hạ Vi bên cạnh.

Kỳ Hân đính chính về “chuyện ấy”

Mạc Hồng Quân bất ngờ tiết lộ "chuyện ấy" với Kỳ Hân đã trở thành tâm điểm của dư luận. 

Theo một trang tin chia sẻ thì cả hai giữ nguyên tắc gặp nhau ít nhất 2 lần mỗi tháng. Và từ khi yêu đến nay, mỗi tháng cả hai đều "giao ban" với nhau 3-4 lần. 

Sự thẳng thắn công khai chuyện riêng tư của Mạc Hồng Quân khiến nhiều người bất ngờ vì từ trước đến nay anh không muốn nói nhiều đến tình cảm cá nhân.

 Hạ Vi – Kỳ Hân lên tiếng đính chính chuyện tình cảm - Ảnh 3
Kỳ Hân bức xúc vì chuyện tình cảm bị bóp méo.

Bạn gái của Mạc Hồng Quân vô cùng bức xúc, cô cho biết bài báo của Quân đã làm ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Kỳ Hân chia sẻ: "Thực ra anh Quân không chia sẻ như những gì báo chí viết, anh ấy có nói chúng tôi giao hẹn với nhau mỗi tháng phải gặp nhau 3 - 4 lần. Những lần đó có thể là tôi ra Hà Nội, anh vào Sài Gòn hoặc là tôi đi cổ vũ anh. Tôi không hiểu sao khi lên báo thì từ giao hẹn lại trở thành từ "giao ban".
Cô cho biết thêm, bố mẹ và gia đình cũng rất tức giận vì những chuyện nhạy cảm như vậy lại được chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội. "Tôi và anh Quân đã phải giải thích rất nhiều và may mắn bố mẹ tôi cũng hiểu, dù sao tôi cũng là con gái chưa chồng", Kỳ Hân trải lòng. 

Hạ Vi – Kỳ Hân lên tiếng đính chính chuyện tình cảm - Ảnh 4

Mạc Hồng Quân cũng biết bài báo đó ảnh hưởng đến bạn gái nên sau khi giải thích với Kỳ Hân anh cũng chia sẻ trạng thái lên trang cá nhân. Cả hai cũng tự hứa sau này sẽ chú ý và cẩn trọng hơn khi chia sẻ trên truyền thông. Mạc Hồng Quân cũng chia sẻ, anh không sợ bản thân mình bị mọi người nghĩ gì nhưng bài báo sẽ ảnh hưởng đến tinh thần bạn gái mình. 

 

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