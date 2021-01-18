Hà Tăng bị ‘team qua đường’ quay lén khi đi siêu thị, nhan sắc ngoài đời ra sao?

Đoạn clip quay lén “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà của một người đi đường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi làng giải trí, hạn chế tham gia các sự kiện và tập trung cho công việc kinh doanh. Thế nhưng, nhan sắc của nàng “ngọc nữ” luôn là chủ đề khiến dân mạng bàn tán. Có thể nói, suốt bao năm qua, Hà Tăng đã dần trở thành tượng đài nhan sắc trong lòng khán giả.

Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ 2 con Hà Tăng - Ảnh: IG

Trên mạng xã hội, bà xã Louis Nguyễn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp đến khán giả và liên tục nhận về những lời khen ngợi từ netizen. Thế nhưng, qua clip được fan quay lén, nhan sắc của Tăng Thanh Hà có thực sự xuất sắc như lời đồn?

Mới đây, một tài khoản Facebook đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc quay lén Tăng Thanh Hà trong siêu thị. Trong clip, nữ diễn viên “Hương phù sa” diện váy đen đơn giản, đi dép bệt nhưng thanh lịch. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng Hà Tăng vẫn bị người hâm mộ nhận ra vì thần thái nổi bần bật giữa đám đông.

Hà Tăng diện trang phục giản dị vẫn bị fan phát hiện - Ảnh: Internet

Nhan sắc của 'ngọc nữ' qua camera thường - Ảnh: Internet

Chẳng cần son phấn cầu kỳ hay đồ hiệu đắt đỏ, Hà Tăng vẫn ghi điểm nhờ hàng lông mày sắc sảo và đôi mắt đẹp, khí chất “ngọc nữ” không thể xem thường. Bên cạnh đó, vóc dáng mảnh mai của người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen.

Một số cư dân mạng nhận xét dù bên ngoài Hà Tăng có phần nhợt nhạt hơn ảnh “sống ảo” nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp: “Chị Hà sang quá, giản dị mà đẹp ngút ngàn”, “Từng gặp chị ở ngoài, xinh và trẻ lắm luôn”, “Mẹ 2 con mà dáng thon quá”, “Nhìn vẫn thần thái”...

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