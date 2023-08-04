Hà Hồ vắng nhà, 'bố bỉm' Kim Lý trổ tài chăm con cực khéo, còn đồng hành cùng 2 nhóc tỳ làm một việc?

Chính vì thế, mới đây, trong một vài khoảnh khắc trên mạng xã hội, ‘bố bỉm’ Kim Lý đã trổ tay chăm sóc cặp nhóc tỳ một cách ‘chuyên nghiệp’ khi mẹ Hà vắng nhà. Không những chăm sóc con một cách cẩn thận, Kim Lý còn đưa Lisa và Leon đến vui chơi cùng bạn bè đồng thời luôn bên cạnh, đồng hành cùng con trong những trò chơi có phần mạo hiểm.

Những ngày qua, gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có chuyến đi Thụy Điển để hai bé Lisa - Leon thăm ông bà nội. Không chỉ riêng Leon - Lisa mà Subeo cũng nhiều lần đi cùng, cho thấy tình cảm gắn bó, thân thiết của gia đình. Được biết, Hồ Ngọc Hà đã trở về Việt Nam trước do có lịch diễn, còn các con sẽ ở lại Thụy Điển thêm cùng với ông bà nội.

'Bố bỉm' Kim Lý còn đưa Lisa và Leon đến vui chơi cùng bạn bè, cùng con trong những trò chơi có phần mạo hiểm

Đặc biệt, Kim Lý tiếp tục thể hiện sự đảm đang, chu đáo khi chăm lo cho hai con trong từng bữa ăn. Ông xã Hồ Ngọc Hà mua đồ ăn vặt, đút cho con ăn với gương mặt hạnh phúc và tỏ rõ sự thích thú.

Về phần cặp song sinh vô cùng thích thú khi được Kim Lý dẫn đi thăm thú nhiều nơi tại Thụy Điển. Đặc biệt, ái nữ Lisa cực thích những hoạt động ngoài trời và các trò cảm giác mạnh. Ông xã Hà Hồ còn luôn cận kề và cùng con gái cưng tham gia những trò có tính mạo hiểm.

Còn "cậu út" Leon vẫn miệt mài tấu hài. Nhóc tỳ liên tục thể hiện 7749 biểu cảm dễ thương và nhăng nhít khiến mọi người phải bật cười vì sự lém lỉnh của cậu bé. Cả Leon - Lisa đều được ông bà nội chăm chút rất kĩ lưỡng. Dịp này, cả hai đều được thưởng thức ẩm thực ở quê của ba khiến nhóc tỳ vô cùng thích thú.

Cặp nhóc tỳ đều được thưởng thức ẩm thực ở quê của ba khiến nhóc tỳ vô cùng thích thú

Mặc dù mới lần đầu làm cha, nhưng Kim Lý lại rất tự tin, khéo léo trong việc phụ trông và chơi cùng con, đọc sách và ru các bé ngủ. Ngoài ra, anh rất gần gũi, yêu thương con riêng của Hà Hồ - bé Subeo.

Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Bên cạnh đó, Kim Lý còn thể hiện bản thân là người đàn ông rất yêu thương vợ. Trước đó, khi chia sẻ với giới truyền thông, nam diễn viên không ngần ngại kể về chi tiết khiến anh mê Hồ Ngọc Hà như điếu đổ: "Không ai nghĩ rằng một người phụ nữ bận rộn như Hà, nổi tiếng và tỏa sáng lại có thể trở về nhà chăm sóc con cái và cả ba mẹ chồng. Cô ấy rất quan tâm đến gia đình và dành nhiều sự tôn trọng cho họ. Nếu như trong giông tố, cô ấy có ngã thì tôi sẽ tìm cách để đỡ cô ấy. Còn nếu không đỡ được thì tôi sẽ ngã cùng để đón cô ấy ngã vào lòng mình. Những tổn thương mà cô ấy phải chịu sẽ được vơi đi phần nào".