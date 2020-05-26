Hà Anh kể chuyện bỏ người yêu cũ vì bị cấm mặc áo hai dây gợi cảm, chị em nghĩ sao?

Chia sẻ mới đây của siêu mẫu Hà Anh về chuyện đàn ông có tính sở hữu cao, thích áp đặt nhận được sự chú ý của hội chị em.

Siêu mẫu Hà Anh nổi tiếng là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong cuộc sống. Kể cả khi đã kết hôn và sinh con, chân dài họ Vũ vẫn giữ quan điểm sống của riêng mình. Mới đây, cô bất ngờ nhắc lại chuyện với người yêu cũ để nói lên suy nghĩ của bản thân về vấn đề 'tính sở hữu' trong tình yêu. Cô đưa ra bằng chứng cụ thể: "Tôi từng cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô bạn tôi gọi điện thoại về 'xin phép' bạn trai cho mình đi ăn tối với tôi. Được 'đồng ý' rồi nhưng ăn cũng không yên tâm lắm, đến 8 giờ anh ấy gọi điện thoại 'kiểm tra', hỏi bao giờ về. Cô bạn tôi lại phải kỳ kèo xin phép ở lâu hơn. Tôi lấy làm lạ lắm, tại sao một người trưởng thành, cũng chẳng làm điều gì sai trái mà lại phải 'xin phép' người yêu của mình khi đi chơi nhỉ?”.

Vóc dáng nuột nà của Hà Anh sau 1 lần sinh nở - Ảnh: FB Dù đã kết hôn và có con, nàng siêu mẫu vẫn thoải mái nhắc lại kỷ niệm với bạn trai cũ: "Hôm chúng tôi đi chơi ngoài đường, tôi mặc áo 2 dây bên trong áo khoác mùa đông, không kéo áo khoác lên hết. Thế là anh ta nổi cơn khó chịu hoạnh hoẹ tôi: 'Em mặc thế là hở hang, anh không đồng ý!' (anh ta bằng tuổi tôi, cũng sinh ra lớn lên trong gia đình hiện đại lắm và cũng du học trời Tây vài năm rồi!). Thế là tôi cãi: 'Không có gì là hở hang cả, anh có quyền gì mà không đồng ý tôi mặc gì?' và nhất định không kéo áo lên. Anh ta to tiếng, tôi cũng to tiếng, người dân Anh đi ngoài đường thấy vậy tới hỏi tôi: 'Cô không sao chứ? Cô có cần giúp đỡ gì không?’. Hồi đó tôi cũng không nghĩ nhiều về điều này, chỉ thấy sao anh ta quá vô lý. Giờ nghiệm lại tôi mới thấy rằng đó là biểu hiện của tính sở hữu. 'Cô là người yêu tôi rồi, cô phải làm theo ý tôi!'". Sau cuộc tranh cãi Hà Anh quyết định chia tay người đàn ông này.

Hà Anh dành lời khen cho ông xã khi từ bỏ thú vui của bản thân vì mình - Ảnh: FB Từ kinh nghiệm đã có, Hà Anh nhận ra rằng: "Không thích và không chung sống được với thói quen sở thích của người ta thì khỏi yêu đương từ đầu. Đàn ông không thể thay đổi trừ khi họ tự muốn thay đổi. Đừng nhân danh sở thích, tình yêu của mình mà bắt người ta thay đổi”. Quan điểm của cô được nhiều người đồng tình. Không ít chị em có lối sống hiện đại cũng khen ngợi nàng siêu mẫu sống chuẩn. Một vài ý kiến của dân mạng: "Trời ơi chuẩn luôn cô họ Vũ", "Chuẩn và hay", "Đồng quan điểm. Em cũng không thích suốt ngày kè kè đi kiểm tra xem người bên cạnh làm gì, có giấu gì mình không, mấy giờ về"... Bên cạnh đó, một vài người lại có suy nghĩ khác: "Tùy quan điểm thôi em, không phải hoàn cảnh và con người nào cũng đúng, khi yêu nhau để lâu dài thì biết hạn chế cái tôi, và đề cao sự hy sinh, khéo léo trong ứng xử, coi bạn hay người yêu mình là 1 phần của mình, từ từ hoàn thiện và làm cho nhau tốt hơn, chứ quan điểm em khó lòng ai chịu được".

Bị giục đẻ thêm con trai, Hà Anh tuyên bố: 'Nhà này không hám con trai và cũng chưa hám đẻ' Siêu mẫu Hà Anh thẳng thắn lên tiếng khi tiếp tục bị hối thúc đẻ thêm con trai cho bé Myla có em và gia đình "đủ nếp, đủ tẻ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-anh-ke-chuyen-bo-nguoi-yeu-cu-vi-bi-cam-mac-ao-hai-day-goi-cam-chi-em-nghi-sao-359664.html