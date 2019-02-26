Giữa vụ ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên, Hoa hậu Hương Giang tự hỏi: 'Lấy chồng làm gì?'

Trong khi mọi người đang đi tìm đáp án cho câu hỏi này thì Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 Hương Giang lại khiến nhiều người phải suy ngẫm khi hỏi ngược lại: “Lấy chồng làm gì?”.

Hiện tại, vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Không chỉ công chúng cả nước mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng nêu lên quan điểm của mình về vụ việc này. Đặc biệt, câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa đang gây "bão” mạng xã hội.

Hoa hậu Trần Thị Hương Giang viết: “Lấy chồng làm gì? Tôi đặt câu hỏi ấy cho mình nhiều năm về trước, khi chẳng biết lấy chồng để làm gì. Muốn được yêu chiều, chăm sóc nhau thì làm người yêu là đủ. Gặp nhau những lúc điểm phấn tô son, xinh xắn, đáng yêu, vui vẻ. Thậm chí muốn có con thì vẫn có thể có những đứa trẻ đáng yêu mà không cần ràng buộc hôn thú. Tình cảm là chuyện của hai người, tự dưng lại phải ràng buộc thêm nhà nội, nhà ngoại, nhận thêm người khác làm bố mẹ chồng/vợ với bao nhiêu nghĩa vụ trách nhiệm, chưa kể tranh cãi lối sống.

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi đặt ra câu hỏi: 'Lấy chồng làm gì?' - Ảnh: FBNV

Tóm lại là mất tự do, cuộc sống độc lập. Rồi tới khi sinh con, đau vết mổ, nhìn thấy mình trong gương như một người xa lạ: Bèo nhèo, rã rời, mệt mỏi, cáu gắt, vẫn có một người ở bên cạnh chịu đựng, chăm sóc, bày trò cho mình vui, tôi hiểu rằng mình lấy chồng để có người bạn ở bên cạnh những lúc mình khổ cực nhất. Khi xinh đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ thì có nhiều người mình chia sẻ được. Nhưng hãy chọn ở bên người làm bạn cười, làm bạn tự tin khi bạn cần sự động viên nhất. Từ người lạ thành người thương rồi quyết định kết hôn, đó là khi người thương thành người thân của mình. Là gia đình. Là bên nhau khi vất vả, ốm yếu, mệt mỏi, lo toan, cùng hạnh phúc trong mỗi phút giây, cùng làm việc xây đắp cho tương lai".

Dưới phần bình luận, nàng hậu cũng chia sẻ suy nghĩ về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1987 còn chia sẻ về cách cư xử khi hết tình cảm. Cô thẳng thắn cho rằng, nếu hai bên đã không còn tôn trọng hay chia sẻ được với nhau thì nên chia tay và đừng nên quá quan tâm đến mọi người xung quanh vì đây là cuộc sống của bạn.

“Vậy còn khi hết tình cảm? Khi cả hai không còn tôn trọng, cùng chia sẻ với nhau được nữa thì chia tay là quyết định đúng đắn nhất, chỉ do hai người suy nghĩ quyết định mà thôi, chẳng cần quan tâm tới nhà nội, nhà ngoại, bà tổ trưởng dân phố, ông quan tòa, đồng nghiệp bàn tán làm sao đâu. Có ai sống thay cho mình được, cảm xúc của mình, cuộc sống của mình thì mình phải tự chọn và chịu trách nhiệm. Cuộc đời - nghe thì dài mà thực ra ngắn lắm, quay đi quay lại là hết, đùng một cái tai nạn, bệnh tật, bất trắc, ai biết mình sống được bao lâu mà phải chôn vùi trong một gia đình lạnh lẽo”, cô chia sẻ.

Đang sống hạnh phúc, ấm êm cùng chồng con...

... Hoa hậu Hương Giang vẫn tính đến những chuyện xấu nhất và có dự phòng cho tương lai - Ảnh: FBNV

Cô còn đưa ra triết lý vô cùng sâu sắc về khái niệm “giận – hận” sau ly hôn: “Ừ thì chia tay, nhưng có nên hận thù không? Khi những yêu thương chăm sóc kia đã từng là thật. Khi mình đã từng thấy hạnh phúc, cảm động. Khi mình được trọn vẹn cảm nhận thế nào là yêu thương, gia đình. Giận thì mới ly hôn. Nhưng hận thì chắc là không. Giận thì sẽ hết, hận thì chỉ khổ mình đeo tảng đá trên vai. Nghĩ về người cũ đã qua như bạn - một - quãng - đường, mình đã từng có và đến lúc chia tay, có lẽ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn để yêu, trân trọng bản thân mình và cho mình cơ hội được có những người bạn đồng hành kế tiếp. Cuộc sống mà, ngắn lắm...”.