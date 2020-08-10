Giữa Vbiz đầy rẫy chuyện ly hôn, tổ ấm của Ốc Thanh Vân là 'tường thành' kiên cố, nhìn ảnh gia đình mà ao ước

Được mệnh danh là gia đình đông con nhất nhì làng giải trí Việt, tổ ấm viên mãn của MC Ốc Thanh Vân và Trí Rùa được công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

Ốc Thanh Vân là gương mặt quen thuộc của khán giả cả nước. Xinh đẹp và tài năng, cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, hài kịch đến MC... và gặt hái nhiều thành công. Ốc Thanh Vân tạo dựng được chỗ đứng riêng trong lòng công chúng sau nhiều năm cống hiến. Bên cạnh sự nghiệp thành công, MC Ốc Thanh Vân còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau 12 năm "về chung nhà", cô và ông xã Trí Rùa có 3 người con "đủ nếp đủ tẻ". Trên trang cá nhân, bà mẹ ba con thường xuyên chia sẻ hình ảnh, những câu chuyện vui trong cuộc sống vợ chồng, chăm sóc các con và nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Tổ ấm viên mãn của Ốc Thanh Vân và Trí Rùa - Ảnh: FB Cặp đôi thường sắp xếp nhiều chuyến đi chơi cho cả gia đình và lưu lại kỷ niệm đẹp bên nhau - Ảnh: FB Ốc Thanh Vân chia sẻ về cách nuôi dạy con của hai vợ chồng: "Các con mình là những đứa trẻ may mắn, vì thế giới của con rộng lớn đủ chỗ chứa cho những điều nghĩ suy to tát vượt tuổi, nhưng vẫn vô cùng trẻ con. Chạy khắp một vòng lớn trên đồng cỏ xanh tươi này rồi cũng về bên ba mẹ. Và ba mẹ chỉ cần nhớ rằng, phải nuôi dạy và cho các con luôn được là những đứa trẻ hạnh phúc! Phải cảm nhận được những điều tốt đẹp dù chúng rất nhỏ bé. Hãy đi đến những nơi mà con người và thiên nhiên không có khoảng cách.

Hít thở một bầu không khí sạch, nhìn ngắm một bông hoa, yêu quý và quan tâm đến người khác, đều làm cho các con hạnh phúc hơn!". Cuộc sống hôn nhân của Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cũng trải qua nhiều biến cố, mâu thuẫn như những đôi vợ chồng khác - Ảnh: FB Dù bận rộn chạy show và kinh doanh riêng, nhưng Ốc Thanh Vân luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Mỗi năm, vợ chồng cô đều sắp xếp thời gian đưa 3 nhóc tỳ đi chơi nhiều nơi, vun đắp tình cảm gia đình.

Bế tắc giữa mùa dịch Covid-19, Thúy Diễm mệt mỏi 'cầu cứu' dân mạng, nghe mà thương hết sức Diễn viên Thúy Diễm than: "Ngán quá cái cảnh một tuần đi chợ gom hàng một lần, rồi khi nấu phải rã đông, thịt thì không tươi, rau thì lại héo".

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