Giữa ồn ào thụ tinh nhân tạo của Bà Nhân Vlog, bác sĩ tiếp tục tung bằng chứng, khẳng định 'chắc nịch' điều này

Vụ ồn ào thụ tinh nhân tạo của vợ chồng Đức Nhân (còn được gọi là Bà Nhân Vlog) vẫn đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Nổi tiếng với những video về cuộc sống tại Nhật, Đức Nhân - Bà Nhân Vlog đã không còn là cái tên xa lạ với nhiều cư dân mạng Việt. Thời gian gần đây, hai vợ chồng đã từ Nhật Bản về Việt Nam làm thụ tinh nhân tạo, mọi quá trình đều được cặp đôi cập nhật thường xuyên. Những tưởng quá trình "tìm con" đang diễn ra thuận lợi thì mới đây, Đức Nhân lại khiến nhiều người xôn xao khi đăng tải video cho biết mình bị thất vọng về "tâm đức" của bác sĩ đang điều trị cho vợ chồng cô.

Trong clip tố bác sĩ T. không có tâm, vợ chồng Nhân quyết định đi tìm bác sĩ khác, bệnh viện khác - Ảnh: Chụp màn hình Đức Nhân đã khoá hoặc hạn chế bình luận ở mọi nền tảng, từ Facebook, YouTube đến TikTok - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, bác sĩ đáp lại rằng Đức Nhân khá ngang, không hiểu biết, diễn sâu và muốn làm miễn phí. Thấy vậy, Đức Nhân tiếp tục làm clip trả lời từng nhận xét của bác sĩ nhưng cả hai clip của cô đều đã không còn trên các nền tảng. Sau đó, ở các diễn đàn trên mạng xã hội, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao. Trong đó phần lớn ý kiến đều đồng tình với bác sĩ T. và cho rằng nữ YouTuber không đúng. Nhiều người còn có hành động không đúng đắn, tìm đến trang cá nhân của Đức Nhân và để lại lời lẽ công kích. Với phản ứng dữ dội này, Đức Nhân đã hạn chế bình luận trên fanpage 1,8 triệu người theo dõi và khoá bình luận ở TikTok 5,1 triệu người theo dõi.

Bác sĩ điều trị cho 2 vợ chồng tung bằng chứng bảo vệ mình - Ảnh: Chụp màn hình Trong khi đó, bác sĩ T. cũng cập nhật thêm các chi tiết mới của sự việc trên trang cá nhân. Bác sĩ này cho biết mình đã hết lòng muốn giúp vì ca của vợ chồng Đức Nhân khá khó nhưng không ngờ cô lại làm như vậy. Trong quá trình làm việc bác sĩ T. đã miễn phí tiền khám và siêu âm, ưu tiên nữ YouTuber làm nhanh gọn, hỗ trợ tối đa. Vị bác sĩ khẳng định: “Em không có người chích thuốc gọi anh, anh kêu nhân viên chích cho em mà nhân viên anh không chịu nên anh phải đích thân chở nhân viên tới nhà em chích thuốc cho em. Em tới khám không có xe về anh cũng đích thân chở em về nhà giùm em”. Đức Nhân được tiêm kích trứng lần đầu tiên vào ngày 8/1 và theo lịch là hút trứng vào 10/1, tức 36 tiếng - Ảnh: FBNV Ngoài ra bác sĩ còn đăng ảnh giấy tờ ở lần tiêm kích trứng và hút trứng đầu tiên của Đức Nhân. Theo đó quãng thời gian giữa hai hoạt động này là từ ngày 8 - 10/1, tức là 36 tiếng chứ không phải 12 tiếng như nữ YouTuber khẳng định trước đó.

Bà Nhân Vlog khóc kể bác sĩ tắc trách, bên bị tố nói đối phương diễn sâu, lấy con cái làm thương mại Vợ chồng bà Nhân Vlog quyết định làm thụ tinh nhân tạo để “tìm con”. Điều này cũng khiến vợ chồng nữ YouTuber tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, nữ youtuber bất ngờ đăng tải một đoạn video tố 1 bác sĩ sản khoa tên T. không có tâm và thiếu trách nhiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-thu-tinh-nhan-tao-cua-ba-nhan-vlog-bac-si-tiep-tuc-tung-bang-chung-khang-inh-chac-nich-ieu-nay-563962.html