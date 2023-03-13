Bà Nhân Vlog khóc kể bác sĩ tắc trách, bên bị tố nói đối phương diễn sâu, lấy con cái làm thương mại

Tuy nhiên, mới đây, câu chuyện "thụ tinh nhân tạo" của cặp đôi này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Cộng đồng mạng. Cụ thể, nguồn cơn bắt đầu từ clip có tiêu đề "Hay là bỏ cuộc? Hành trình kiếm con chưa bao giờ dễ dàng" được đăng tải trên kênh YouTube của vợ chồng nhà Nhân. Theo đó, Đức Nhân cho biết bác sĩ phụ trách cho mình đã không cẩn thận, không sát sao từng chi tiết.

Với hơn 5,1 triệu người theo dõi trên TikTok và gần 750 nghìn người đăng ký kênh YouTube, Vợ chồng nhà Nhân (tên thật là Đức Nhân, còn được gọi là Bà Nhân Vlog, sinh năm 1995) cũng là một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, hai vợ chồng đã từ Nhật Bản về Việt Nam làm thụ tinh nhân tạo, mọi quá trình đều được cặp đôi cập nhật thường xuyên.

Trong clip của mình, Đức Nhân cho biết cô sẽ đi tìm một bệnh viện khác và một bác sĩ khác, không đồng hành cùng người đã 2 lần làm mình buồn, hơi thất vọng. "Lần thứ nhất là mình nghĩ bỏ qua vì bác nổi tiếng mát tay, để bác giúp vợ chồng Nhân có con. Nhưng đến lần này mình thấy cái tâm đức của bác không dành cho mình hoặc hai người chưa kết nối với nhau".

Theo cô, bác sĩ thông báo với cô rằng 12 tiếng sau khi tiêm kích trứng thì quay lại để hút trứng nhưng khi cô đến nơi thì lại nhận được phản hồi là 36 tiếng. Trước thái độ này, Đức Nhân bức xúc: "Nhân bị hụt hẫng, rất buồn. Mình hi vọng bác thương người hiếm muộn như mình, bác đặt cái tâm vào, làm chuẩn chỉnh, nói cho đúng cái nào ra cái đó. Để khi lên bệnh viện làm cái gì thì làm cái đó luôn còn hôm qua bác nói một đường, hôm nay bác nói một nẻo. Mà cuộc nói chuyện thì mình đâu có ghi âm lại được".

Sự việc đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng khi thấy hành trình tìm con của Đức Nhân quá khó khăn. Tuy nhiên sau clip, phía bác sĩ T. cũng có video trả lời trên Tik Tok sáng ngày 12/3. Theo đó, vị bác sĩ này cho hay anh rất bận nên chưa có thời gian xem hết video của Đức Nhân nhưng vì mọi người thắc mắc quá nhiều nên đã chia sẻ.

Theo đó, bác sĩ cho biết bất kỳ ai sau khi tiêm kích trứng đều cần 36 tiếng mới hút được vì nếu lấy trước thì không có trứng hoặc trứng non thì không thụ tinh được. Vị bác sĩ này nhấn mạnh thêm rằng: "Mình đang nghĩ lần trước lấy được 4 - 5 trứng là ngon lành rồi, lấy thêm một lần nữa là tạo phôi được. Tự nhiên lần này bạn đùng đùng bảo lần trước chỉ cần 12 tiếng, giờ cũng thế. Một năm mình làm thụ tinh ống nghiệm mấy ngàn người, người nào cũng 36 tiếng".

"Mà rất diễn. Mấy em ở đây đều chích thuốc rụng trứng rồi đúng không? Có ai chích vô lăn lộn như đập đầu không? Vậy mà diễn cho được luôn… Khi siêu âm ai cũng biết là trứng ít, được 3 - 4 cái rồi nhưng hút xong ra khóc, lăn lộn là trứng ít. Đó là chuyện mình biết trước chứ có gì mới lạ đâu mà làm như vậy", bác sĩ T. kể lại.

Ngoài ra bác sĩ còn chia sẻ thêm rằng trường hợp của vợ chồng Đức Nhân rất khó nhưng vẫn cố gắng. Tuy nhiên cô lại không tập trung, hay có lý do đi quay, cả chu kỳ chỉ đi kích trứng có một lần. Thậm chí khi được gọi đi chích thuốc rụng trứng và kiểm tra trứng có phát triển tốt không thì cô lại xin đến muộn vì mắc đi ăn tiệc.

Vợ chồng nhà Nhân cũng là một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trước lời phản pháo của bác sĩ, phía Đức Nhân tiếp tục có clip tuyên bố bác sĩ nói sai sự thật. Cô cho biết có nhiều bác sĩ chủ động tìm đến mình để đề nghị làm miễn phí cho song cô chọn bác sĩ T. vì được biết đây là bác sĩ mát tay và nổi tiếng. Bác sĩ T. nghe xong cũng cho biết sẽ hỗ trợ tuy nhiên bà Nhân lại từ chối.

Ngay từ đầu Đức Nhân cho biết cô muốn từ bỏ bác sĩ T. nhưng không tiết lộ lý do rõ ràng vì không muốn đẩy vấn đề đi quá xa, không muốn những người đang hiếm muộn buồn. Sau đó quá trình diễn ra, Đức Nhân khẳng định mình không nợ nần gì bác sĩ, chuyển khoản đầy đủ các loại thuốc, tạo phôi, hút trứng,... không thiếu một đồng. Cô cũng không quan tâm việc book quảng cáo hay không, nếu cô muốn thì đã đi theo người khác rồi chứ không phải đi làm ở bác sĩ T. và trả tiền cho bác sĩ như vậy.

Nói về nhận xét diễn mà bác sĩ dành cho mình, Đức Nhân giải thích rằng khi tiêm thuốc vì đau nên mới khóc chứ không hề lăn lộn hay đập đầu. Khi nhận kết quả trứng, cô cũng không lăn lộn mà chỉ khóc vì chỉ được 3 quả trứng. Về chuyện bác sĩ nói Nhân không tập trung, cô cho biết mỗi khi bác sĩ kêu lên cô đều có mặt, không giống như lời bác sĩ nói.

"Bác nói mình lấy con cái ra làm thương mại. Bây giờ bác không đứng ra đính chính cho mình. Bác muốn con quảng cáo cho bác thì bác phải bỏ tiền ra nhưng hiện tại bác chưa bỏ một đồng nào hết tại sao bác lại lôi chữ quảng cáo với miễn phí vào? Có phải bác làm như vậy để đưa danh lợi để nói không? Trong khi sự thật không phải như vậy, nó sai quá sai. Những lần bác nói để bác trả tiền con đều không đồng ý", Đức Nhân nói.