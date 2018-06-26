Giữa lùm xùm nghi bị Phạm Hương chơi xấu, Hương Giang thẳng thắn lên tiếng: 'Tình huống không đáng có’

Hậu trường 26/06/2018 11:22

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang vừa lên tiếng nói rõ thông tin bị Hoa hậu Phạm Hương chơi xấu khiến dư luận hoang mang mới đây.

Xuất hiện trong show diễn thời trang vào tối 24/6, Hoa hậu Phạm Hương bị nghi chơi xấu Hoa hậu Hương Giang vì hành động không cho đàn em đứng ngang hàng với mình. Quan sát đoạn clip, nhiều người còn cho rằng chân dài gốc Hải Phòng đã cố tình ngó lơ nữ ca sĩ chuyển giới để trò chuyện cùng NTK Đỗ Long.

Giữa lùm xùm nghi bị Phạm Hương chơi xấu, Hương Giang thẳng thắn lên tiếng: 'Tình huống không đáng có’ - Ảnh 1
Hương Giang bị đẩy lùi về phía sau Phạm Hương - Ảnh: Internet
Giữa lùm xùm nghi bị Phạm Hương chơi xấu, Hương Giang thẳng thắn lên tiếng: 'Tình huống không đáng có’ - Ảnh 2
Với khoảnh khắc không đẹp này, Phạm Hương bị nghi ngờ cố tình chơi xấu Hương Giang - Ảnh: Internet

Clip khiến Hoa hậu Phạm Hương bị nghi cố tình chèn ép Hoa hậu Hương Giang.

Hành động của Phạm Hương khiến nhiều người bất bình lên tiếng chỉ trích. Trước những luồng ý kiến thiếu tích cực từ dư luận, mới đây, Hương Giang đã lên tiếng thanh minh rằng mọi việc chỉ là vô tình chứ không hề có sự ác ý. Ngoài ra, chân dài sinh năm 1992 còn cho biết thêm, mối quan hệ của cô và Phạm Hương hiện rất tốt và cả hai còn nhắn tin cho nhau khá vui vẻ.

Giữa lùm xùm nghi bị Phạm Hương chơi xấu, Hương Giang thẳng thắn lên tiếng: 'Tình huống không đáng có’ - Ảnh 3
Hương Giang giải thích đây chỉ là một tình huống không đáng có khi sân khấu quá đông và hỗn loạn - Ảnh: Internet

Hương Giang lên tiếng nói rõ mọi chuyện dưới bài viết của NTK Đỗ Long: “Lúc đấy em với Hương cùng đi lên nhưng em đi sau lưng Hương nên Hương nghĩ là em đứng sang bên phải anh rồi nên không để ý em đứng sau, lúc sau khi Chi Pu lên thì Hương đã thấy và đứng tách ra để em và Chi đứng nên mới có bức ảnh này! Sân khấu rất đông và hỗn loạn máy ảnh thì rất nhiều và chụp liên tiếp nên không tránh khỏi những tình huống không đáng có hiện lên trong một vài khoảnh khắc còn thật sự thì tất cả người trong cuộc không có vấn đề gì hết! Em và Hương đã nhắn tin cho nhau và vẫn vui vẻ bình thường hy vọng mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng hơn trong chuyện này nhé ạ!”.

Giữa lùm xùm nghi bị Phạm Hương chơi xấu, Hương Giang thẳng thắn lên tiếng: 'Tình huống không đáng có’ - Ảnh 4
Phạm Hương phủ nhận thông tin cố tình chèn ép đàn em - Ảnh: Internet
Hương Giang được bênh vực khi bị 'tố' đi trễ tại show thời trang

Hương Giang được bênh vực khi bị 'tố' đi trễ tại show thời trang

Hoa hậu bị cho đến muộn sát giờ diễn khiến nhiều người phải chờ đợi nhưng chủ nhân show diễn là NTK Đỗ Long lại lên tiếng phản bác.

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