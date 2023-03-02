Giữa "bão" dư luận về ồn ào này, mới đây, netizen đã vô tình "đào" lại những chia sẻ của Quyền Linh vào thời điểm Cát Tường vừa bị thay thế khỏi chương trình.

Mới đây, mạng xã hội không khỏi "dậy sóng" trước thông tin xoay quanh việc MC Cát Tường tiết lộ xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết với MC Quyền Linh dẫn đến việc nữ MC buộc phải rời khỏi vị trí dẫn một gameshow truyền hình hẹn hò cách đây nhiều năm. Thông tin MC Cát Tường tiết lộ xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết với MC Quyền Linh đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet MC Cát Tường tiết lộ xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết với MC Quyền Linh dẫn đến việc nữ MC buộc phải rời khỏi vị trí dẫn một gameshow truyền hình hẹn hò cách đây nhiều năm

Giữa "bão" dư luận về ồn ào này, mới đây, netizen đã vô tình "đào" lại những chia sẻ của Quyền Linh vào thời điểm Cát Tường vừa bị thay thế khỏi chương trình. Cụ thể, khi diễn viên Nam Thư là người được chọn thay thế MC Cát Tường đã xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Giữa "bão" dư luận về ồn ào này, mới đây, netizen đã vô tình "đào" lại những chia sẻ của Quyền Linh vào thời điểm Cát Tường vừa bị thay thế khỏi chương trình - Ảnh: Internet Tại một talkshow, MC Quyền Linh đã lên tiếng bảo vệ bạn dẫn Nam Thư rằng: "Nhà sản xuất nắm quyền quyết định, MC chỉ là những người làm thuê. Nam Thư hay tôi đâu có quyền quyết định được chuyện gì. Khi nhà sản xuất, đài truyền hình muốn thay đổi thì chúng tôi phải chấp nhận. Tôi làm trong nghề này đã quá quen với sự đổi thay. Nhưng tôi nghĩ khi nhà sản xuất chọn ai, họ đã phải nghiên cứu rất nhiều".

Quyền Linh tiếp tục chia sẻ quan điểm về việc thay thế vị trí dẫn chương trình: "Sự thay đổi có thể tốt hoặc xấu hơn nhưng vẫn cần thiết. Đó là quy luật của cuộc sống...". Quyền Linh và Cát Tường được ưu ái gọi là 'ông mai bà mối' mát tay của show hẹn hò - Ảnh: Internet Trước đó, chiều 1/3, MC Cát Tường đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với truyền thông để làm rõ những vấn đề xoay quanh một số tin đồn trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Tại đây, nữ MC khẳng định tin đồn cô bị đuổi khỏi show truyền hình là bịa đặt và không đúng. MC Cát Tường chia sẻ: "Nhà sản xuất đề nghị cả hai hòa giải nhưng không được. Công ty cũng cố gắng hòa giải hai anh em nhưng không thành công. Cuối cùng, công ty sản xuất chọn anh Quyền Linh ở lại. Và tôi phải rời khỏi show. Thời điểm đó, tôi im lặng vì không muốn mọi chuyện phức tạp".

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