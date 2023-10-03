Gin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chọn cột mốc 4 năm yêu nhau để cầu hôn Puka

Hậu trường 03/10/2023 08:41

Kể từ ngày công khai tình cảm, cặp đôi tích cực chia sẻ những hình ảnh và tương tác đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. 

Sau 4 năm hẹn hò bí mật, mới đây, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh đã cầu hôn thành công diễn viên Puka. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay và cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, "đẩy thuyền" nhiệt tình trong suốt thời gian qua.

Gin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chọn cột mốc 4 năm yêu nhau để cầu hôn Puka - Ảnh 1
Sau 4 năm hẹn hò bí mật, mới đây, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh đã cầu hôn thành công diễn viên Puka

Kể từ ngày công khai tình cảm, cặp đôi tích cực chia sẻ những hình ảnh và tương tác đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trong buổi trò chuyện với truyền thông, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã có chia sẻ thoải mái hơn về hành trình yêu nhau.

Gin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chọn cột mốc 4 năm yêu nhau để cầu hôn Puka - Ảnh 2
Kể từ ngày công khai tình cảm, cặp đôi tích cực chia sẻ những hình ảnh và tương tác đầy ngọt ngào trên mạng xã hội

Khi được hỏi lý do cầu hôn bạn gái vào dịp kỉ niệm 4 năm hẹn hò, Gin Tuấn Kiệt cho biết: "Bất cứ một người phụ nữ nào cũng thích có một màn cầu hôn, Puka xứng đáng có được điều như vậy mà. 4 năm quen nhau là cả một quá trình, có thể đối với nhiều người nó không dài, nhưng đối với Gin thì nó cũng không ngắn. Thế nên, Gin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới của cuộc đời cùng với nhau, để cùng xây dựng hạnh phúc và tương lai cho cả hai đứa"

Gin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chọn cột mốc 4 năm yêu nhau để cầu hôn Puka - Ảnh 3
Mới đây nhất, trong buổi trò chuyện với truyền thông, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã có chia sẻ thoải mái hơn về hành trình yêu nhau

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều khen ngợi về sự tâm lý, hết lòng yêu thương bạn gái của Gin Tuấn Kiệt. 

Những ngày qua, cặp đôi đang tất bật đi thử đồ cưới cho ngày trọng đại vào tháng 11 sắp tới đây. Đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ quy tụ dàn sao Vbiz đình đám đến chung vui. Đây sẽ là sự kiện Vbiz được người hâm mộ mong chờ nhất vào cuối năm nay. 

Gin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chọn cột mốc 4 năm yêu nhau để cầu hôn Puka - Ảnh 4
Những ngày qua, cặp đôi đang tất bật đi thử đồ cưới cho ngày trọng đại vào tháng 11 sắp tới đây

Trước đó, Gin Tuấn Kiệt cùng với những người bạn đã tạo nên một "cú lừa" để cầu hôn bất ngờ cho Puka. Cụ thể, ekip đã tạo dựng hiện tượng để lừa nữ diễn viên quay review cho một nhà hàng với mức giá 800.000 triệu đồng. 

Trong khoảnh khắc đầy xúc động, Gin Tuấn Kiệt nói: "Hôm nay là ngày 27.5 - chuẩn tròn 4 năm mình yêu nhau. Thế nên, anh quyết định dành ngày hôm nay cho em, chúc mừng kỷ niệm 4 năm của chúng ta. 

Chặng đường 4 năm của mình, em nhớ em đã nói rằng hồi mới quen hổng biết chừng nào mình yêu nhau được 1.000 ngày. Hôm nay đã là 1.460 ngày rồi, cũng nhiều hen. Hôm nay, anh muốn hỏi em một câu này: "Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?". Khi Gin Tuấn Kiệt chia sẻ, Puka liên tục hỏi ngược lại: "Ủa thường người ta hỏi là: "Em có chịu làm vợ anh không mà, đúng không? hay "Nhưng mà sao anh cầu hôn em hoài vậy?". 

Gin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chọn cột mốc 4 năm yêu nhau để cầu hôn Puka - Ảnh 5
Puka xúc động khi được Gin Tuấn Kiệt cầu hôn bất ngờ

Thay cho câu trả lời của mình, Puka đã dành tặng Gin Tuấn Kiệt một nụ hôn ngọt ngào. Rất nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka, như  MC Đại Nghĩa, Duy Khánh Zhou Zhou, Jun Phạm, Khánh Vân, Minh Tú, Cara Phương, Huỳnh Lập - Hồng Tú, Cris Phan - Mai Quỳnh Anh. 

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi?

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi?

Hiện tại mọi động thái của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

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