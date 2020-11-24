Giật mình với hình ảnh con gái 5 ngày tuổi của Pha Lê bị cầm chân dốc ngược lên trời

Hậu trường 24/11/2020 16:57

Không ít bà mẹ bỉm sữa phải "giật thót tim" khi mới nhìn vào hình ảnh con gái ca sĩ Pha Lê tập yoga với động tác chân hướng lên trời.

Mới đây, ca sĩ Pha Lê bất ngờ chia sẻ hình ảnh con gái cưng đang tập yoga lên trang cá nhân. Nếu chưa đọc chú thích, nhiều dân mạng không khỏi giật mình khi thấy con gái nữ ca sĩ bị đưa hai chân dốc ngược như động tác "trồng cây chuối".

ca si pha le
Mọi người giật mình khi mới nhìn vào bức ảnh này - Ảnh: FB
ca si pha le 1
Pha Lê cho con gái học yoga từ khi mới vài ngày tuổi - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Pha Lê, khoảnh khắc này được ghi lại khi ái nữ mới 5 ngày tuổi. Cô cho con gái tập yoga từ nhỏ để giúp xương của bé khỏe và phản xạ nhanh. Bà mẹ bỉm sữa thừa nhận rằng, sau thời gian tập luyện, con gái đã cứng cáp hơn so với những bạn cùng lứa.

Pha Lê chia sẻ: "Ai mà nhìn hình này bảo đảm la làng la xóm lên liền bạo hành trẻ em các kiểu. Còn với em Ốc lúc này 5 ngày tuổi đã được bác sĩ tập cho động tác trồng chuối 10 giây thôi là máu lên não tốt, da dẻ trắng trẻo hồng hào... Bác sĩ mới dám làm chứ mẹ cháu nhát tay cũng chịu nha. Cũng là 1 phương pháp tập cho em bé mới biết thêm để lỡ có nhìn thấy cũng không hoảng hốt. Chia sẻ 1 chút với các mẹ bỉm sữa".

ca si pha le 2
Pha Lê đã cai sữa mẹ cho con gái khi bé mới hơn 1 tháng tuổi - Ảnh: FB

Pha Lê hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã người Hàn Quốc vào ngày 19/10. Cô bé được đặt tên là Thiên Ý, tên thân mật là Ốc. Trong suốt quá trình mang thai và sau sinh, nữ ca sĩ được chồng quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Mới kết hôn 1 năm, vợ Cường Đô la tuyên bố mình là 'người thừa của dòng họ', lộ nguyên nhân thật sự

Mới kết hôn 1 năm, vợ Cường Đô la tuyên bố mình là 'người thừa của dòng họ', lộ nguyên nhân thật sự

Dòng chia sẻ của Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la về cuộc sống hôn nhân sau khi sinh con thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   Pha Lê con gái Pha Lê chồng Pha Lê

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026