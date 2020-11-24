Giật mình với hình ảnh con gái 5 ngày tuổi của Pha Lê bị cầm chân dốc ngược lên trời

Không ít bà mẹ bỉm sữa phải "giật thót tim" khi mới nhìn vào hình ảnh con gái ca sĩ Pha Lê tập yoga với động tác chân hướng lên trời.

Mới đây, ca sĩ Pha Lê bất ngờ chia sẻ hình ảnh con gái cưng đang tập yoga lên trang cá nhân. Nếu chưa đọc chú thích, nhiều dân mạng không khỏi giật mình khi thấy con gái nữ ca sĩ bị đưa hai chân dốc ngược như động tác "trồng cây chuối".

Mọi người giật mình khi mới nhìn vào bức ảnh này - Ảnh: FB

Pha Lê cho con gái học yoga từ khi mới vài ngày tuổi - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Pha Lê, khoảnh khắc này được ghi lại khi ái nữ mới 5 ngày tuổi. Cô cho con gái tập yoga từ nhỏ để giúp xương của bé khỏe và phản xạ nhanh. Bà mẹ bỉm sữa thừa nhận rằng, sau thời gian tập luyện, con gái đã cứng cáp hơn so với những bạn cùng lứa.

Pha Lê chia sẻ: "Ai mà nhìn hình này bảo đảm la làng la xóm lên liền bạo hành trẻ em các kiểu. Còn với em Ốc lúc này 5 ngày tuổi đã được bác sĩ tập cho động tác trồng chuối 10 giây thôi là máu lên não tốt, da dẻ trắng trẻo hồng hào... Bác sĩ mới dám làm chứ mẹ cháu nhát tay cũng chịu nha. Cũng là 1 phương pháp tập cho em bé mới biết thêm để lỡ có nhìn thấy cũng không hoảng hốt. Chia sẻ 1 chút với các mẹ bỉm sữa".

Pha Lê đã cai sữa mẹ cho con gái khi bé mới hơn 1 tháng tuổi - Ảnh: FB

Pha Lê hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã người Hàn Quốc vào ngày 19/10. Cô bé được đặt tên là Thiên Ý, tên thân mật là Ốc. Trong suốt quá trình mang thai và sau sinh, nữ ca sĩ được chồng quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Mới kết hôn 1 năm, vợ Cường Đô la tuyên bố mình là 'người thừa của dòng họ', lộ nguyên nhân thật sự Dòng chia sẻ của Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la về cuộc sống hôn nhân sau khi sinh con thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-minh-voi-hinh-anh-con-gai-5-ngay-tuoi-cua-pha-le-bi-cam-chan-doc-nguoc-len-troi-387929.html