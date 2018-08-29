Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ

Hậu trường 29/08/2018 15:00

Nhiều người không khỏi xúc động trước những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh về hành trình gian nan để về kịp lễ cúng 100 ngày của mẹ.

Cách đây ít giờ, Vy Oanh bất ngờ chia sẻ về “chuyến bay lịch sử” của mình. Nữ ca sĩ vẫn còn hoang mang khi kể lại hành trình gần 3 ngày 3 đêm ngồi trên máy bay để kịp về nước tham dự lễ cúng 100 ngày của mẹ.

Vy Oanh viết: “Trời ơi chuyến bay lịch sử!

Cuối cùng em cũng đã về được đến nhà kịp cho 100 ngày giỗ của mẹ! Ngồi liên tù tì gần 70 tiếng vị chi gần 3 ngày 3 đêm! Tính em lâu nay không quen kể khổ có gì tự chịu rồi mà ai biểu cái anh máy bay này chặng cuối lắc điên đảo cho chút sức non xanh này muốn lòi mật dập. À đã thế em rên luôn 1 thể...

Vậy là, tổng số tiếng chờ cho riêng chuyến bay từ Denver về Việt Nam là 25 tiếng, ngồi bay thêm 18 tiếng nữa là 43 tiếng. Cộng với chuyến đi 25 tiếng cho cả bay và chờ là tôi đã ngồi máy bay gần 70 tiếng vị chi ngồi liên tù tì gần 3 ngày 3 đêm. Trời ơi! Rồi phải ngồi xe về Phan Thiết luôn trong đêm cho kịp 4h sáng mai đi lễ cho mẹ. Sức đâu ra vậy? Chắc chắn mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con, dù mẹ còn hay đã mất, chỉ cần nghĩ đến mẹ là con làm được hết! Con gái của mẹ là hoa xương rồng mà”.

Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ - Ảnh 1
Vy Oanh kể lại 'chuyến bay lịch sử' của cô từ Denver về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Tưởng chừng như không thể về nước kịp để dự lễ cúng 100 ngày của mẹ nhưng may mắn sau gần 3 ngày 3 đêm, Vy Oanh cũng về được đến nhà. Bà mẹ hai con xúc động tâm sự, dù không còn nhưng mẹ luôn là động lực lớn giúp cô vượt qua khó khăn.

Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ - Ảnh 2
Hình ảnh nữ ca sĩ mệt mỏi sau chuyến bay khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FBNV
Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ - Ảnh 3
Giọng ca Đồng xanh chia sẻ loạt hình ảnh bên mẹ - Ảnh: FBNV
Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ - Ảnh 4
Vy Oanh tâm sự, mẹ chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp cô vượt qua khó khăn - Ảnh: FBNV

Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ - Ảnh 5

Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ - Ảnh 6
Người hâm mộ chia sẻ với nữ ca sĩ bên dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Chồng đại gia của Vy Oanh hiếm hoi xuất hiện bên vợ, khoe hai con giống hệt bố

Chồng đại gia của Vy Oanh hiếm hoi xuất hiện bên vợ, khoe hai con giống hệt bố

Không chỉ hiếm hoi đi sự kiện cùng vợ, ông xã đại gia của Vy Oanh còn phụ cô trong nom hai con trong lúc nữ ca sĩ bận rộn trên sân khấu.

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