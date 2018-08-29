Gặp sự cố bất ngờ, Vy Oanh 'khóc ròng' vì phải bay 70 tiếng để kịp về dự lễ cúng 100 ngày của mẹ

Cách đây ít giờ, Vy Oanh bất ngờ chia sẻ về “chuyến bay lịch sử” của mình. Nữ ca sĩ vẫn còn hoang mang khi kể lại hành trình gần 3 ngày 3 đêm ngồi trên máy bay để kịp về nước tham dự lễ cúng 100 ngày của mẹ.

Cuối cùng em cũng đã về được đến nhà kịp cho 100 ngày giỗ của mẹ! Ngồi liên tù tì gần 70 tiếng vị chi gần 3 ngày 3 đêm! Tính em lâu nay không quen kể khổ có gì tự chịu rồi mà ai biểu cái anh máy bay này chặng cuối lắc điên đảo cho chút sức non xanh này muốn lòi mật dập. À đã thế em rên luôn 1 thể...

Vậy là, tổng số tiếng chờ cho riêng chuyến bay từ Denver về Việt Nam là 25 tiếng, ngồi bay thêm 18 tiếng nữa là 43 tiếng. Cộng với chuyến đi 25 tiếng cho cả bay và chờ là tôi đã ngồi máy bay gần 70 tiếng vị chi ngồi liên tù tì gần 3 ngày 3 đêm. Trời ơi! Rồi phải ngồi xe về Phan Thiết luôn trong đêm cho kịp 4h sáng mai đi lễ cho mẹ. Sức đâu ra vậy? Chắc chắn mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con, dù mẹ còn hay đã mất, chỉ cần nghĩ đến mẹ là con làm được hết! Con gái của mẹ là hoa xương rồng mà”.