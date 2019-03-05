Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn'

Hậu trường 05/03/2019 14:12

MC Thanh Bạch cho biết Ngân Anh ngoài đời không hề giống "cá mỏ nhọn" như lời đồn mà ngược lại rất xinh đẹp.

Sau hơn 1 năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, mới đây Lê Âu Ngân Anh đã tổ chức buổi off fan tại TP.HCM để tri ân những khán giả luôn đứng về phía mình. Xuất hiện tại chương trình, mỹ nhân Tiền Giang diện bộ đầm đỏ nổi bật khoe làn da trắng sứ cùng vóc dáng mảnh mai. Có thể thấy, sau hơn 1 năm đăng quang Ngân Anh đã thay đổi rất nhiều từ gương mặt cho đến phong cách tạo dáng trước ống kính. Cô cũng thoải mái chuyện trò, tự tin và cười đùa nhiều hơn.

Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh xuất hiện xinh đẹp trong buổi off fan tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Dẫn dắt sự kiện này là MC Thanh Bạch - một trong những MC đắt show nhất trong làng giải trí ở thời điểm này. Nam MC tâm sự rằng khi nhận được lời mời từ phía Lê Âu Ngân Anh thì vô cùng đắn đo bởi những ồn ào của cô trước đó.

Tuy nhiên, khi gặp mặt nam MC hết sức bất ngờ bởi Hoa hậu Đại dương 2017 là một cô gái xinh đẹp và thân thiện. MC Thanh Bạch cũng bày tỏ sự yêu mến với Ngân Anh và khẳng định nhan sắc của cô không hề giống "cá mỏ nhọn" như nhiều người đồn thổi. Được biết, một năm qua Ngân Anh đã tích cực trau dồi kỹ năng giao tiếp, đồng thời đi niềng răng lại để sở hữu nụ cười tự nhiên hơn. 

Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 2
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 3
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 4
MC Thanh Bạch khá bất ngờ với vẻ ngoài xinh xắn và thân thiện của Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 5
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 6
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 7
Nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh thay đổi rất nhiều sau hơn 1 năm đăng quang ồn ào - Ảnh: Internet
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 8
Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn' - Ảnh 9
Lê Âu Ngân Anh ôm mẹ bật khóc trong buổi off fan - Ảnh: Internet

Trong buổi off fan đầu tiên kể từ khi nổi tiếng, Lê Âu Ngân Anh liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả - những người đã dám đi ngược số đông để bảo vệ cô sau những ồn ào. Mỹ nhân sinh năm 1995 cũng không quên cảm ơn mẹ bởi những hi sinh thầm lặng của bà.

Tuy con gái vướng nhiều thị phi từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng mẹ Lê Âu Ngân Anh vẫn luôn đồng hành cùng cô, sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn và luôn ủng hộ từng đường đi nước bước. 

Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo

Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo

Những ngày đầu năm, Lê Âu Ngân Anh gây choáng khi trình làng bộ ảnh hở bạo với bikini được chụp bên hồ bơi.

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh MC Thanh Bạch

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