Gặp Ngân Anh ngoài đời, MC Thanh Bạch bị choáng với nhan sắc của 'cá mỏ nhọn'

Sau hơn 1 năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, mới đây Lê Âu Ngân Anh đã tổ chức buổi off fan tại TP.HCM để tri ân những khán giả luôn đứng về phía mình. Xuất hiện tại chương trình, mỹ nhân Tiền Giang diện bộ đầm đỏ nổi bật khoe làn da trắng sứ cùng vóc dáng mảnh mai. Có thể thấy, sau hơn 1 năm đăng quang Ngân Anh đã thay đổi rất nhiều từ gương mặt cho đến phong cách tạo dáng trước ống kính. Cô cũng thoải mái chuyện trò, tự tin và cười đùa nhiều hơn.

Lê Âu Ngân Anh xuất hiện xinh đẹp trong buổi off fan tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Dẫn dắt sự kiện này là MC Thanh Bạch - một trong những MC đắt show nhất trong làng giải trí ở thời điểm này. Nam MC tâm sự rằng khi nhận được lời mời từ phía Lê Âu Ngân Anh thì vô cùng đắn đo bởi những ồn ào của cô trước đó.