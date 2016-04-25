Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo "xả hơi" sau khi bị "bế quan luyện công"

Hậu trường 25/04/2016 09:48

Hoa hậu Thu Thảo xả hơi sau những ngày học tập ở trường: "Sau thời gian 'bế quan luyện công' ở trường, giờ thì mình đã thức được nghỉ ngơi tới nửa tháng, tha hồ mà tung tăng nhé".

 

Jennifer Phạm diện đầm maxi cam dịu dàng bên bờ sông Hoài ở Hội An.

Jennifer Phạm diện đầm maxi dịu dàng bên bờ sông Hoài ở Hội An.


Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 2
Jennifer Phạm: Chúng ta hãy bắt đầu sống thực sự trước khi quá già.
Sợ hãi và sự tiếc nuối là những điều ngớ ngẩn!

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 3

Chị em Mai Phương Thúy chụp ảnh thân thiết khi đi cà phê cùng nhau ngày cuối tuần.

Khoảnh khắc Thanh Hằng chắp tay cầu khấn Tổ nghiệp trước khi bước lên sàn diễn. Tối qua, Hằng được giao trọng trách Vedette trong show giới thiệu bộ sưu tập

Khoảnh khắc Thanh Hằng chắp tay cầu khấn Tổ nghiệp trước khi bước lên sàn diễn.
Tối 23/4, cô được giao trọng trách vedette trong show giới thiệu bộ sưu tập của
nhà thiết kế Công Trí, cũng là bộ sưu tập mở màn cho
Viet Nam International Fashion Week 2016.

 

Đặng Thu Thảo hân hoan khoe niềm vui được thoải mái sau thời gian bị "cấm":
 Sau thời gian "bế quan luyện công" ở trường, giờ thì mình đã thức được nghĩ ngơi
 tới nửa tháng, tha hồ mà tung tăng nhé.

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 5
Hà Anh khoe dáng ngọc: Tại sao hôm nay tôi về biển lại nắng ấm xốn xang thế này?
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 6
Hoàng My tâm sự: Cứ chờ đợi tuyệt vọng, cứ mất niềm tin vào tình yêu để người ấy
 xuất hiện và thay đổi toàn bộ suy nghĩ của bạn. Số phận thích trêu đùa thế đấy.
Đầu tuần vui nhé!
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 7
Hồng Ngọc: Đi lễ với công chúa của mẹ....chúc bình an cho mọi nhà mọi người.
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 8
Kim Lý bên ba của mình
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 9

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 10
Lệ Quyên hạnh phúc khi chồng luôn ở bên
 


 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 11
Mỹ Tâm xì tin dễ thương ở đời thường: Ai như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi...
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 12
Không váy áo sexy nhưng Ngọc Diễm vẫn hút mắt người nhìn
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 13
Phạm Hương triết lý cuộc sống: Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng cần phải sống
 chân thực...Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa và dù
cả thế giới phủ định...Tôi vẫn luôn có bản thân tin tưởng chính mình...
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 14
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 15
Phan Như Thảo khoe bụng bầu: 4 months, tăng 2kg. Cái bụng này mẹ nghi là
 bụng mỡ quá tại bác sỹ nói con mới có bằng trái chanh à.
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 16
Gia đình Phan Thị Lý đang tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau: Sinh nhật năm nay
 thật nhẹ nhàng, chủ nhật nên cả nhà được quây quần bên nhau từ sáng tới tối,
cùng chăm lo cho các con và nấu những món mình thích, rất vui vì trong nhà lúc nào
cũng đầy ắp tiếng cười , cùng ăn bánh kem tận hưởng sự đáng yêu của 2 em bé.
Mẹ không mong gì hơn cả...Cám ơn món quà đặc biệt từ Ba MiLo,
Cám ơn tất cả những lời chúc các bạn gửi tới mình, inbox mình chưa có thời
 gian Rep, Chúc tất cả mọi người một buổi tối ấm áp !
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 17
Quyền Linh cũng có một cuối tuần ấm áp bên gia đình.
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 18
Quỳnh Nga: Khi mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh và rất vội....
Thì tự mình phải sống theo cách của mình...đừng để bị cuốn theo.....
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 19
Khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Dương Tú Anh
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 20
Tú Vi trầm tư: Đôi khi thích được là trẻ con để còn mãi khao khát được trưởng thành...
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 21
Thanh Vân hugo
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 22
Thúy Diễm thích thú khoe: Mấy bữa nay đi làm toàn bị kêu vợ a Lương!
Nghe lạ hết sức lạ .
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 23
Trúc Diễm: Trở về tuổi thơ , không nỡ về nhưng cũng phải về thôi...
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 24
Trương Quỳnh Anh trải lòng niềm hạnh phúc làm mẹ: dù mẹ có là phù thuỷ nghiêm khắc
với con,nhưng mẹ vẫn vững tin là con đủ thông minh để hiểu đc đó là cách mẹ yêu
 thương con,chỉ mong đời con sẽ hạnh phúc.Chẳng cần phải làm điều gì lớn lao,
bình yên là đc con nhé! Lâu lâu cho mẹ con em sến chút xíu.
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 25
 

Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo 'xả hơi' sau khi bị 'bế quan luyện công' - Ảnh 26

"Bà mẹ hai con" Vũ Thu Phương xinh đẹp khiến fans siêu lòng.

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Ba bố con Xuân Bắc chu môi dễ thương trên xe ôtô đi chơi ngày chủ nhật.

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Từ khóa:   Facebook

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