Facebook sao Việt: Hoa hậu Thu Thảo "xả hơi" sau khi bị "bế quan luyện công"

Jennifer Phạm: Chúng ta hãy bắt đầu sống thực sự trước khi quá già. Sợ hãi và sự tiếc nuối là những điều ngớ ngẩn!

Chị em Mai Phương Thúy chụp ảnh thân thiết khi đi cà phê cùng nhau ngày cuối tuần.

Khoảnh khắc Thanh Hằng chắp tay cầu khấn Tổ nghiệp trước khi bước lên sàn diễn.

Tối 23/4, cô được giao trọng trách vedette trong show giới thiệu bộ sưu tập của

nhà thiết kế Công Trí, cũng là bộ sưu tập mở màn cho

Viet Nam International Fashion Week 2016.

Đặng Thu Thảo hân hoan khoe niềm vui được thoải mái sau thời gian bị "cấm":

Sau thời gian "bế quan luyện công" ở trường, giờ thì mình đã thức được nghĩ ngơi

tới nửa tháng, tha hồ mà tung tăng nhé.



Hà Anh khoe dáng ngọc: Tại sao hôm nay tôi về biển lại nắng ấm xốn xang thế này?





Hoàng My tâm sự: Cứ chờ đợi tuyệt vọng, cứ mất niềm tin vào tình yêu để người ấy

xuất hiện và thay đổi toàn bộ suy nghĩ của bạn. Số phận thích trêu đùa thế đấy.

Đầu tuần vui nhé!





Hồng Ngọc: Đi lễ với công chúa của mẹ....chúc bình an cho mọi nhà mọi người.





Kim Lý bên ba của mình









Lệ Quyên hạnh phúc khi chồng luôn ở bên









Mỹ Tâm xì tin dễ thương ở đời thường: Ai như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi...





Không váy áo sexy nhưng Ngọc Diễm vẫn hút mắt người nhìn





Phạm Hương triết lý cuộc sống: Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng cần phải sống

chân thực...Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa và dù

cả thế giới phủ định...Tôi vẫn luôn có bản thân tin tưởng chính mình...









Phan Như Thảo khoe bụng bầu: 4 months, tăng 2kg. Cái bụng này mẹ nghi là

bụng mỡ quá tại bác sỹ nói con mới có bằng trái chanh à.





Gia đình Phan Thị Lý đang tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau: Sinh nhật năm nay

thật nhẹ nhàng, chủ nhật nên cả nhà được quây quần bên nhau từ sáng tới tối,

cùng chăm lo cho các con và nấu những món mình thích, rất vui vì trong nhà lúc nào

cũng đầy ắp tiếng cười , cùng ăn bánh kem tận hưởng sự đáng yêu của 2 em bé.

Mẹ không mong gì hơn cả...Cám ơn món quà đặc biệt từ Ba MiLo,

Cám ơn tất cả những lời chúc các bạn gửi tới mình, inbox mình chưa có thời

gian Rep, Chúc tất cả mọi người một buổi tối ấm áp !





Quyền Linh cũng có một cuối tuần ấm áp bên gia đình.





Quỳnh Nga: Khi mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh và rất vội....

Thì tự mình phải sống theo cách của mình...đừng để bị cuốn theo.....





Khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Dương Tú Anh





Tú Vi trầm tư: Đôi khi thích được là trẻ con để còn mãi khao khát được trưởng thành...





Thanh Vân hugo





Thúy Diễm thích thú khoe: Mấy bữa nay đi làm toàn bị kêu vợ a Lương!

Nghe lạ hết sức lạ .





Trúc Diễm: Trở về tuổi thơ , không nỡ về nhưng cũng phải về thôi...





Trương Quỳnh Anh trải lòng niềm hạnh phúc làm mẹ: dù mẹ có là phù thuỷ nghiêm khắc

với con,nhưng mẹ vẫn vững tin là con đủ thông minh để hiểu đc đó là cách mẹ yêu

thương con,chỉ mong đời con sẽ hạnh phúc.Chẳng cần phải làm điều gì lớn lao,

bình yên là đc con nhé! Lâu lâu cho mẹ con em sến chút xíu.







"Bà mẹ hai con" Vũ Thu Phương xinh đẹp khiến fans siêu lòng.

Ba bố con Xuân Bắc chu môi dễ thương trên xe ôtô đi chơi ngày chủ nhật.

Thủy Tiên vui vẻ chụp ảnh tự sướng với ông xã Công Vinh, cô viết: "Đi sự kiện cùng bạn trai".