Dương Hoàng Yến khoe ảnh mặc váy cưới lộng lẫy, sao Việt ùn ùn chúc mừng

Mai Thu Huyền, Trang Nhung, Hiền Anh... cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng ca sĩ Dương Hoàng Yến vì cho rằng cô đang ngầm thông báo chuyện kết hôn.

Dương Hoàng Yến là ca sĩ được mến mộ hiện nay. Năm 17 tuổi, cô từng giành giải triển vọng của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn 2008". 1 năm sau, chân dài này đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện Dương Hoàng Yến đang làm giảng viên thanh nhạc tại trường sau khi tốt nghiệp thủ khoa. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như cổ tích kéo dài 10 năm với ca sĩ Hà Anh. Người hâm mộ đang rất chờ đợi đám cưới thế kỷ của cặp đôi.

Dương Hoàng Yến tình tứ bên bạn trai - Ảnh: FB Mới đây, nữ ca sĩ họ Dương khiến người hâm mộ phấn khích khi đăng ảnh mặc váy cưới lộng lẫy kèm dòng tâm sự đáng chú ý: "Phụ nữ nếu gặp được đàn ông tốt, cả đời chẳng cần trưởng thành...". Theo một số thông tin, chiếc váy do chính ca sĩ Dương Hoàng Yến đặt thiết kế riêng. Chiếc váy này được may kỳ công với hàng nghìn viên đá phát sáng lấp lánh, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô dâu mới.

Dương Hoàng Yến bất ngờ tung ảnh diện váy cưới lộng lẫy - Ảnh: FB Cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả - Ảnh: FB Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều nghệ sĩ như Mai Thu Huyền, Thiều Bảo Trâm, Trang Nhung... cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng Dương Hoàng Yến. Mọi người hết lời ngợi khen nhan sắc lộng lẫy của nữ ca sĩ khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng lấp lánh. Mai Thu Huyền tấm tắc: "Xinh đẹp, lộng lẫy và sang trọng, quá đẹp Dương Hoàng Yến à, chúc em trăm năm hạnh phúc nhé". Mọi người tin rằng Dương Hoàng Yến sắp kết hôn ở tuổi 29 với bạn trai 10 năm - Ảnh: FB Tuy nhiên, một số người vẫn bán tín bán nghi về hình ảnh này. Ca sĩ Phan Lê Ái Phương để lại bình luận: "Tôi đoán là sắp ra bài mới cơ". Một số người bạn của Dương Hoàng Yến còn tag cả tên bạn trai 10 năm của cô vào để xác nhận. Tuy nhiên đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có phản hồi nào về chuyện này.

Hơn 1 năm kết hôn, đại gia Myanmar nhắc lại chuyện 20 năm trước với chồng cũ Hồng Nhung Trước khi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019, Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung từng quen biết và có quan hệ tình cảm 20 năm trước.

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