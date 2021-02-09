Dự tiệc sinh nhật nhà Ốc Thanh Vân, con gái cố diễn viên Mai Phương cực đáng yêu

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật 6 tuổi của con trai út Cacao Vinh Hy kèm dòng trạng thái: “Tối qua gặp nhau xong rồi giãn cách luôn rồi. Cảm ơn gia đình thân yêu đã ghé chơi mừng Cacao Vinh Hy tròn 6 tuổi. Quá nhiều yêu thương dành cho con và cả chuồng KaLaKao”.

Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải có thể thấy, vợ chồng Ốc Thanh Vân tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng cho con trai tại nhà hàng. Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng dành nhiều lời chúc sinh nhật đến con trai Ốc Thanh Vân: “Chúc mừng sinh nhật con nhé”, “Vui quá à! Sinh nhật vui vẻ nha con trai”, “Vinh Hy đẹp trai học giỏi nghe lời bố mẹ nha”, “Tuổi mới nhiều sức khỏe, thông minh học giỏi, nghe lời ba mẹ con nha”…

Ngoài các thành viên trong gia đình, sự xuất hiện của bé Lavie - con gái của cố diễn viên Mai Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, Lavie được cô bảo mẫu đưa đến bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật Cacao.